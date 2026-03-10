''O piaccio tanto o nulla'': Ilary Blasi si svela sul ritorno al GF Vip e dice di essere ''divisiva''

La conduttrice torna al reality show con molto entusiasmo: confida come si sta preparando al nuovo debutto

La 44enne non si aspettava un’ondata d’affetto così grande: in molti l’hanno sempre rimpianta

Non se lo aspettava, eppure bastava che desse un’occhiata ai ‘cinguettii’ su l’ex Twitter, ora X, per farsi un’idea di quanto fosse rimpianta dagli spettatori. Ilary Blasi si svela sul ritorno dopo 8 anni al GF Vip, è sorpresa dalla grande ondata di affetto ricevuta dal pubblico alla notizia del suo nuovo debutto alla guida del reality show, in onda a partire dal 17 marzo. La 44enne a Tv Sorrisi e Canzoni dice di essere “divisiva”: “O piaccio tanto o nulla”.

“Sono sorpresa da questa ondata di affetto del pubblico che mi ha travolto dopo l'annuncio del mio ritorno alla conduzione. Il Grande Fratello Vip è nato con me, quindi ci sta di avere ricordi belli. Ma io mi sorprendo sempre perché penso di essere divisiva: o ti piaccio tanto o non ti piaccio affatto”, sottolinea la presentatrice.

Dal 2016 al 2018, per tre edizioni, lo aveva guidato egregiamente, lasciando poi la palla a Signorini. Il suo stile, però, mancava e tanto. Adesso l'ex Letterina si riprende il programma e sarà la sua quarta volta. “Ho un po' di ansia da prestazione. C'è sempre un momento in cui mi chiedo: ‘Ma che devo fare?’. Però poi, se c'è da ballare, si sa, io sono una che balla. Io mi voglio divertire, perché il GF Vip è intrattenimento. Parto tranquilla, in allegria, ma se succede qualcosa e bisogna prendere in mano la situazione, lo faccio”, racconta.

Sulle sue due opinioniste, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, Ilary dice: “Meno male che sono diverse! Sono curiosa e sono felice di questo nostro tris di donne perché, quando lavoro, io faccio sempre squadra. Cesara e Selvaggia saranno la mia cartina di tornasole: avranno occhi e orecchie per captare gli umori del pubblico sulle dinamiche all'interno della Casa. Coglieranno tanti dettagli, quelli che a me, impegnata a condurre, magari possono sfuggire”.

Intanto si tiene in forma: “Lo sport lo faccio mio, comunque. Ma perché si deve fare, non perché mi piaccia, sono onesta: yoga una o due volte alla settimana e un po’ di palestra, tapis roulant, pesetti. Dieta, no. Meditazione… quando mai! Il mio pensiero è arrivare fino a tarda sera, perché mi viene sonno, ma farò appello all’adrenalina”. Prima di andare in onda ecco come si nutre: "Mangio sempre le stesse cose: il riso in bianco, il petto di pollo, le verdure, il pesce”. Nel camerino, oltre alle foto dei figli, non possono mancare la macchinetta del caffè, la frutta secca e il cioccolato fondente.

La Blasi non svela il suo look, punterà a sorprendere, ma avrà i tacchi ai piedi: “Purtroppo sì, ho già male all’idea di stare sui trampoli per tutta la sera!”.