''Per farvi capire il livello di esaurimento raggiunto'': Giulia De Lellis rivela la vacanza in montagna con mamma, sorella, zia, cugina, figlia e nipotine, foto

Tutte hanno soggiornato all’Hotel Masl, nel piccolo villaggio di Valles, in provincia di Bolzano, in Alto Adige

“Il tempo per la famiglia non si trova, si sceglie”, scrive l’influencer romana 30enne, felicissima

Lo aveva detto: si sarebbe presa una pausa con i suoi affetti più cari. Così ha fatto. Giulia De Lellis rivela la vacanza in montagna con mamma, sorella, zia, cugina, figlia e nipotine. Tutte hanno soggiornato all’Hotel Masl, nel piccolo villaggio di Valles, in provincia di Bolzano, in Alto Adige. L’influencer con una serie di scatti racconta i giorni trascorsi con tanta gioia nel cuore, ma non solo. Ironica aggiunge: “Per farvi capire il livello di esaurimento raggiunto”.

''Per farvi capire il livello di esaurimento raggiunto'': Giulia De Lellis rivela la vacanza in montagna con mamma, sorella, zia, cugina, figlia e nipotine

In una foto Giulia ha il volto interamente ricoperto di adesivi a forma di cuore, fiorellini, farfalle. Le colpevoli sono state Matilde e Penelope, le figlie della sua amatissima Veronica, figlia di Sandra (hanno però papà diversi), con loro in alta quota.

La 30enne con Veronica, Alice e Tiziana

La romana tiene in braccio la sua Priscilla, nata il 7 ottobre scorso

Insieme a lei ci sono zia Tiziana e la figlia Alice. Negli scatti compaiono altri due bimbi, legati sempre alla grande famiglia. Giulia li mostra tra lezioni di sci, camminate, incontri ravvicinati con gli alpaca e anche qualche capriccio, immancabile. Lei ha portato Priscilla, nata il 7 ottobre. La piccola, avuta dal compagno Tony Effe, è la beniamina dell’intera compagnia.

Tutte hanno soggiornato all’Hotel Masl, nel piccolo villaggio di Valles, in provincia di Bolzano, in Alto Adige

La sera nella stanza dell'albergo si fa festa sul lettone

La romana è contentissima dei giorni trascorsi insieme alle persone a cui vuole bene. "Il tempo per la famiglia non si trova, si sceglie - sottolinea - E noi abbiamo scelto di riempirlo di ricordi preziosi con i nostri bimb”. Come li amo…”. Poi aggiunge scherzosa: “Non solo per farvi percepire la meraviglia, ma anche per farvi capire il livello di esaurimento raggiunto. Ne vale sempre la pena!”.