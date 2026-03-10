''Per farvi capire il livello di esaurimento raggiunto'': Giulia De Lellis rivela la vacanza in montagna con mamma, sorella, zia, cugina, figlia e nipotine, foto

- Tutte hanno soggiornato all’Hotel Masl, nel piccolo villaggio di Valles, in provincia di Bolzano, in Alto Adige
- “Il tempo per la famiglia non si trova, si sceglie”, scrive l’influencer romana 30enne, felicissima
Lo aveva detto: si sarebbe presa una pausa con i suoi affetti più cari. Così ha fatto. Giulia De Lellis rivela la vacanza in montagna con mamma, sorella, zia, cugina, figlia e nipotine. Tutte hanno soggiornato all’Hotel Masl, nel piccolo villaggio di Valles, in provincia di Bolzano, in Alto Adige. L’influencer con una serie di scatti racconta i giorni trascorsi con tanta gioia nel cuore, ma non solo. Ironica aggiunge: “Per farvi capire il livello di esaurimento raggiunto”.
In una foto Giulia ha il volto interamente ricoperto di adesivi a forma di cuore, fiorellini, farfalle. Le colpevoli sono state Matilde e Penelope, le figlie della sua amatissima Veronica, figlia di Sandra (hanno però papà diversi), con loro in alta quota.
Insieme a lei ci sono zia Tiziana e la figlia Alice. Negli scatti compaiono altri due bimbi, legati sempre alla grande famiglia. Giulia li mostra tra lezioni di sci, camminate, incontri ravvicinati con gli alpaca e anche qualche capriccio, immancabile. Lei ha portato Priscilla, nata il 7 ottobre. La piccola, avuta dal compagno Tony Effe, è la beniamina dell’intera compagnia.
La romana è contentissima dei giorni trascorsi insieme alle persone a cui vuole bene. "Il tempo per la famiglia non si trova, si sceglie - sottolinea - E noi abbiamo scelto di riempirlo di ricordi preziosi con i nostri bimb”. Come li amo…”. Poi aggiunge scherzosa: “Non solo per farvi percepire la meraviglia, ma anche per farvi capire il livello di esaurimento raggiunto. Ne vale sempre la pena!”.