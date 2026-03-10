''Che cosa vinco che non ci sono?'': Guendalina Tavassi commenta la sua esclusione dal cast del GF Vip

“Devo dire che mi sarebbe piaciuto perché ci sarà Ilary”, svela l’ex concorrente del reality show

Era stata tra le protagoniste dell’undicesima edizione ‘nip’ nel 2010: al timone Alessia Marcuzzi

Pareva che fosse imminente il suo ritorno nella Casa. Era stata tra le protagoniste dell’undicesima edizione ‘nip’ nel 2010: al timone Alessia Marcuzzi. Guendalina Tavassi, invece, non sarà tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa il prossimo 17 marzo. La 40enne sui social commenta la sua esclusione dal cast del GF Vip. “Cosa vinco che non ci sono?”, sottolinea ai follower.

Il suo nome era circolato con insistenza nelle scorse settimane, in realtà la romana non ha mai neanche fatto il provino. “Mi state dicendo che dovrò vincere io. Ragazzi, ma non lo faccio, che cosa vinco che non ci sono? Eh, gli autori non lo capiscono. O meglio, loro sanno del mio potenziale, ma non parlo di potenziale in senso generico, perché non sono nessuno, però so benissimo che all’interno del Grande Fratello, se ci sono io, ci si diverte. Perché poi questo trash, diciamo la verità, piace a tutti. Il fatto di vedere tutte queste persone che vanno d’amore e d’accordo annoia, il litigio fa gola. E io si sa che rompo le scatole parecchio. Però non ci sarò, non ho fatto il provino per questo GF”, svela Guenda.

“Devo dire che mi sarebbe piaciuto perché ci sarà Ilary. E già la mia Isola dei Famosi con Ilary è stata veramente una bellissima edizione, quelle dopo non mi sono piaciute moltissimo. Se ci fossi stata avrei dovuto vincere, ma per forza! E invece no, oltre a non vincerlo, non ci sono neanche, guarda un po’”, aggiunge ironica la Tavassi.

Guendalina, però, lancia un messaggio abbastanza evidente alla produzione del programma: “Ragazzi, voi mi fate ridere quando mi dite ‘dovresti andare, dovresti fare’, ma non è che decido io dei programmi che ci sono. Cioè, non funziona così, ragazzi, non è che io alzo il telefono e dico ‘scusami, oggi vorrei essere lì. Posso?’. No, ragazzi, o ti chiamano o devi chiedere, devi rompere le scatole, ma io non sono proprio il tipo di persona che lo fa. Se c’è una cosa che mi piace fare e me la propongono, la faccio. Sarebbe stato bello. Ricordatevi il GF con me e Giordana".