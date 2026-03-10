''Ha tradito il mio segreto: è stato un trauma'': Alex Di Giorgio svela che per anni ha nascosto di essere gay

L’ex nuotatore e concorrente di Ballando con le Stelle, legato a Tommaso Zorzi, parla degli attacchi ricevuti

Il 35enne oggi si è lasciato alle spalle le gare e a Milano ha intrapreso un percorso da istruttore

Alex Di Giorgio lo ammette senza problemi. Per anni ha nascosto di essere gay. L’ex nuotatore ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, ora legato a Tommaso Zorzi, lo svela a Vanity Fair. E parla di chi lo ha pugnalato: “Ha tradito il mio segreto: è stato un trauma”.

Si è lasciato alle spalle le gare, ora a Milano ha intrapreso un percorso da istruttore. Alex racconta che fino ai 20 anni ha avuto qualche ragazza. Poi è cambiato: “Ho iniziato a farmi delle domande e, quando mi è stato tutto più chiaro, non sapevo bene come gestire la cosa perché l‘ambiente del nuoto all'epoca non era dei più accoglienti. Se mi fossi mosso in una cornice più tollerante e aperta probabilmente mi sarei risparmiato un sacco di energie buttate a pensare a come fare o non fare. All’epoca tendevo a nascondermi, ed era sbagliato”.

Ne aveva parlato solo con una persona dell’ambiente, Di Giorgio rivela: “Ha tradito il mio segreto prendendomi in giro con gli altri: è stato un trauma, mi sono sentito molto solo. Avevo 24 anni. All'epoca non ero abbastanza forte: ogni volta che facevo le gare era come se avessi uno zaino pesantissimo addosso carico di battutine sgradevoli e martellanti. Ricordo un episodio in particolare. Una volta che avevo finito un allenamento sentii negli spogliatoi che alcuni compagni stavano parlando di me dicendo cose orribili, battute abbastanza squallide. Mi sono incazzato e ho detto: basta. Da lì ho deciso di cambiare aria e di andare via da Roma”.

Ha affrontato i compagni. Nel frattempo i suoi genitori erano al corrente di tutto: questo lo rendeva sereno. Il coming out è arrivato a causa del suo primo ragazzo, che ha svelato di loro agli altri: “L'ho vissuta come una violazione terribile perché ognuno dovrebbe essere in grado di decidere quando è giusto farlo. Da lì, alcuni colleghi si sono avvicinati in punta di piedi mentre altri sono spariti”. Non lo ha mai perdonato. Alex adesso sta bene, Ballando lo ha aiutato: “Anche a stare con i piedi per terra, visto che per 25 anni ci sono stato molto poco. In più mi ha permesso di arrivare a molte più persone, cosa che mi ha fatto sentire coccolato e amato”.

Oggi Alex è innamorato, ma quando gli si domanda di Zorzi, dice: “Le cose preferisco vivermele dentro le quattro mura di casa che fuori”. E la chiude qui.