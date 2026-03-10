''Ormai siamo vicinissimi'': Delia Duran, agli sgoccioli con la gravidanza, mostra la cameretta del figlio Gabriel, guarda

La venezuelana 37enne confessa: “Prima del suo arrivo abbiamo preparato la stanzetta con tanto amore”

Lei e Alex Belli sono impazienti di conoscere il piccolo, che dovrebbe venire alla luce a fine marzo

In un reel racconta tutto. Delia Duran, agli sgoccioli con la gravidanza, mostra sul social la cameretta del figlio Gabriel. “Ormai siamo vicinissimi alla data più importante”, sottolinea la 37enne. Lei e Alex Belli sono impazienti di conoscere il piccolo, che dovrebbe venire alla luce a fine marzo.

''Ormai siamo vicinissimi'': Delia Duran, agli sgoccioli con la gravidanza, mostra la cameretta del figlio Gabriel

Delia,con indosso un comodo pigiama, fa vedere ai follower prima i mobili negli scatoloni e poi il risultato finale. La venezuelana confessa: “Prima del suo arrivo abbiamo preparato la stanzetta con tanto amore”.

La 37enne svela la stanzetta

Come è stato per il baby shower, nella camera c’è un orsetto astronauta, che rappresenta Gabriel, sognatore ed esploratore, sulla Luna. Un’intera parete è dedicata a lui. “Siamo ormai vicinissimi alla data più importante: l’arrivo del nostro piccolo Gabriel. Prima del suo arrivo abbiamo preparato la sua stanzetta con tanto amore". Si sono rivolti a un noto brand e hanno deciso per un “set coordinato che include culla e fasciatoio, set copertina primaverile e le lenzuola, pratico ed elegante, con il dolcissimo design dell’orsetto Timmy che rende l’ambiente ancora più accogliente per il nostro bimbo”.

In pigiama la venezuelana fa vedere anche la culla con funzione co-sleeping

Non è tutto, il marchio che li ha omaggiati di tutto, ha donato loro anche “una culla versatile con funzione co-sleeping che permette di tenerla accanto al letto dei genitori”. La Duran spiega: “E’ regolabile in altezza, leggera, con ruote per spostarla facilmente e dotata anche di funzione dondolo per aiutare il sonno del bebè”.

L'orsetto astronauta, che rappresenta il piccolo, campeggia nella cameretta del bimbo

“Ora la stanzetta è pronta… E noi aspettiamo con emozione il nostro piccolo Gabriel”, conclude la showgirl e modella in dolce attesa. Nella camera c’è pure un letto singolo, per permettere al genitore che accorrerà dal bimbo di riposare, se sarà necessario.