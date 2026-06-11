Belen Rodriguez ha un nuovo cavaliere? Sorride accanto al personal trainer Gaetano Fidanzati, foto

I due paparazzati a Milano mentre passeggiano: la 41enne e il 35enne sembrano affiatati, lei va a casa di lui

Il settimanale Oggi, che pubblica le foto della showgirl con l’istruttore dei vip, parla di ‘amico speciale’

Sta riemergendo da buio, dopo la crisi nervosa di cui è stata vittima lo scorso 25 maggio e l’ha costretta a un breve ricovero, grazie alla vicinanza della famiglia, degli amici più stretti e anche dell’ex marito Stefano De Martino, accorso al suo fianco. Ma potrebbe esserci un altro motivo dietro ai nuovi sorrisi di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha un nuovo cavaliere? Se lo chiede il settimanale Oggi, che pubblica in copertina una foto della 41enne accanto al personal trainer Gaetano Fidanzati. I fotografi hanno sorpreso i due mentre passeggiavano a Milano

Belen Rodriguez ha un nuovo cavaliere? Sorride accanto al personal trainer Gaetano Fidanzati

Belen, look casual, jeans e canottiera marrone, occhiali scuri, si rilassa vicino al 35enne, istruttore di molti vip, tra i quali anche il compagno di Giulia De Lellis, Tony Effe. Il rotocalco lo definisce un suo “amico speciale”. “Lui va a prenderla a casa per portarla in centro a pranzo e passano la domenica insieme”, scrive.

I due paparazzati a Milano mentre passeggiano: la 41enne e il 35enne sembrano affiatati, lei va a casa di lui. Il settimanale Oggi, che pubblica le foto della showgirl con l’istruttore dei vip, parla di ‘amico speciale’

I due si sono accomodati al tavolo del ristorante del luxury hotel Vmaison con altri amici. Poi, dopo aver riempito lo stomaco, hanno salutato tutti e sono andati a fare una passeggiata. I fotografi li hanno seguiti. Il giornale aggiunge: “I due si dirigono a casa di lui in zona Garibaldi, premunendosi di entrare da una porta secondaria”. Si conoscerebbero da tempo e solo il tempo potrà dire di più su di loro.