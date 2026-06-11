“E’ finita con un regista e mi sono messa con un personal trainer. E allora? Mi sento arricchita”

L’attrice 47enne e lo sportivo 41enne vivono insieme a tutti i loro figli: “Sì vanno molto d’accordo”

I suoi genitori non erano presenti al matrimonio. “Non ho rapporti con la mia famiglia d’origine”, chiarisce lei. Micaela Ramazzotti al Corriere della Sera parla delle nozze con Claudio Pallitto, celebrate lo scorso 12 maggio al castello di Rosciano, in Umbria. “Lui era l’orco palestrato e tatuato”, sottolinea, facendo riferimento a tutte le critiche ricevute quando si è legata al 41enne personal trainer. La 47enne si toglie tanti sassolini dalle scarpe.

''Lui era l’orco palestrato e tatuato'': Micaela Ramazzotti parla delle nozze con Claudio Pallitto e ribadisce che la vita è solo sua

L’ambiente radical, probabilmente, ha storto il naso davanti alla scelta di Micaela. L’attrice replica: “Eh, Claudio era l’orco palestrato e tatuato, tutto muscoli e niente cervello. Io sono stata l’attrice più chiacchierata d’Italia. Ma non ho fatto male a nessuno, al cinema mi hanno fatta sentire come se avessi commesso un reato. Come se avessi dovuto dimostrare…Ma la mia vita è mia e soltanto mia. Mi ero solo innamorata di un uomo”.

Quando le si domanda se il cinema d’autore gliela farà ‘pagare’, la Ramazzotti controbatte: “E perché? Mica ho fatto male a qualcuno. Qualcuno dirà che avevo la tessera del cinema e ora ho la tessera sportiva. E' finita con un regista e mi sono messa con un personal trainer. E allora? Anzi, proprio per questo mi sento arricchita nel mio futuro d’attrice. Sto ricevendo tanti copioni, serie, commedie, opere prime. Piuttosto, mi sono lasciata alle spalle il personaggio della donna vessata, fragile, diventata madre da ragazza, svampita. Era una finzione, sono sempre stata ferma nelle mie idee”.

L'attrice 47enne è felice col personal trainer 41enne: si toglie tanti sassolini dalle scarpe

Claudio la fa stare bene: “Mi sento protetta, il suo cuore, il suo calore, la sua logica matematica, la sua ironia, il non vantarsi, il rispetto del proprio corpo e non è solo estetica, vuol dire vivere in modo sano. Io poi quando l’ho conosciuto non avevo notato tutti quei muscoli”.

Micaela si è messa alle spalle la separazione da Paolo Virzì, da cui ha avuto i due figli Jacopo e Anna, 16 e 13 anni: “Vorrei lasciarmi tutto alle spalle, c’è stata una separazione violenta, culminata nella famigerata lite al ristorante durata 45 minuti di cui non sono certo fiera, è stato un momento di debolezza. Siamo persone adulte, sto porgendo la mano. Ma è l’ultima volta che ne parlo. Ora mi sento finalmente capita per quello che sono. Non ho più magoni. E faccio dei bei sogni”.

Lei e il marito vivono con tutti i figli, anche le due ragazze che lui ha avuto da una precedente relazione, nella stessa casa: “Sì, vanno molto d’accordo”.