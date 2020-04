Aurora Ramazzotti estetista per mamma Michelle Hunziker, le fa la ceretta

Aurora Ramazzotti si improvvisa estetista per mamma Michelle Hunziker e le fa la ceretta sulle gambe. Con i centri di bellezza chiusi, in piena quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, ci si arrangia. La showgirl si lascia togliere i peli dalle gambe dalla figlia 23enne. Un po’ di dolore c’è, la bionda svizzera sopporta. Sara Daniele assiste l’amica e consola la bella 43enne che la ospita in casa sua a Bergamo.

“Auri mi sta facendo la ceretta in casa, voglio morire”, spiega Michelle che condivide alcuni video nelle sue IG Stories in cui svela tutto. “Voglio scusarmi con tutte le estetiste d’Italia, tutte le professioniste del settore”, le fa eco la figlia. “La quarantena è così”, continua la Hunziker. Aurora spiega: “Ci stiamo trasformando in degli yeti e ci tocca”.

VIDEO

“Abbiamo ordinato una ceretta…”, confessa Michelle tra le risate. La Ramazzotti chiarisce: “Mi sono sbagliata a ordinare e non ho preso quella normale, ho preso quella brasiliana”. “Aiuto, aiuto! - dice ridendo la showgirl - Sara aiuto!”. La figlia di Pino Daniele, migliore amica di Aurora, guarda con le mani sul volto. “Sto soffrendo per te, giuro”, afferma un po’ concitata.

La ceretta brasiliana, a differenza del tipo tradizionale, non richiede di essere scaldata. Il prodotto si ammorbidisce con le mani, dato che viene realizzato principalmente con pasta di zucchero. L’operazione è complicata, ma Aury, piano, piano, porta a termine tutto e toglie i peli dalle gambe della mamma.

