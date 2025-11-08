Aurora Ramazzotti spera di evitare i ritocchini estetici grazie ai geni di mamma Michelle Hunziker: le sue parole

- La 28enne ha risposto a un utente di Instagram che le chiedeva da chi avesse fatto il Botox
Aurora Ramazzotti spera di aver ereditato i geni di sua madre Michelle Hunziker e che questo le consentirà di ritardare il più possibile il ricorso alla medicina estetica.
La 28enne, figlia della conduttrice di origini svizzere e di Eros Ramazzotti, ha risposto a un follower che su Instagram, dopo aver visto alcune foto condivise da Aury, le ha chiesto a chi si fosse rivolta per fare il Botox.
Lei ha preso la domanda come un complimento, ma ha subito voluto precisare non solo di non aver utilizzato la tossina anti-rughe, ma di non aver proprio mai fatto ricorso alla medicina estetica.
“Chi ti ha fatto il Botox? Dacci info”, le ha chiesto un utente. La replica: “Lo prendo come un enorme complimento!”. “Mai fatto niente, neanche mezza punturina o trattamento medico estetico”, ha però precisato.
Aurora – che a marzo 2023 è diventata mamma di Cesare, avuto con il futuro marito Goffredo Cerza – ha voluto sottolineare di non essere contraria a questo genere di trattamenti: “Non sono contro (anzi) ma mi fa un po’ paura iniettarmi cose…”. “Prometto che se mai farò qualcosa, I won’t gatekeep (ovvero non lo terrà segreto, ndr)”, ha proseguito.
Quindi con un pizzico di ironia ha fatto sperare di sperare di aver ereditato il DNA di sua mamma, che a 48 anni ne dimostra molti meno.
“Cercherò di rimanere naturale più a lungo possibile sperando di aver ereditato i geni della Hunzi”, ha concluso.