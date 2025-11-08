Aurora Ramazzotti spera di evitare i ritocchini estetici grazie ai geni di mamma Michelle Hunziker: le sue parole

La 28enne ha risposto a un utente di Instagram che le chiedeva da chi avesse fatto il Botox

Ha sottolineato di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica, pur non essendo contraria

Ha poi affermato di sperare di aver ereditato i geni di sua madre per poter rinviare i trattamenti

Aurora Ramazzotti spera di aver ereditato i geni di sua madre Michelle Hunziker e che questo le consentirà di ritardare il più possibile il ricorso alla medicina estetica.

La 28enne, figlia della conduttrice di origini svizzere e di Eros Ramazzotti, ha risposto a un follower che su Instagram, dopo aver visto alcune foto condivise da Aury, le ha chiesto a chi si fosse rivolta per fare il Botox.

Lei ha preso la domanda come un complimento, ma ha subito voluto precisare non solo di non aver utilizzato la tossina anti-rughe, ma di non aver proprio mai fatto ricorso alla medicina estetica.

Aurora Ramazzotti, 28 anni, insieme alla madre Michelle Hunziker, 48

“Chi ti ha fatto il Botox? Dacci info”, le ha chiesto un utente. La replica: “Lo prendo come un enorme complimento!”. “Mai fatto niente, neanche mezza punturina o trattamento medico estetico”, ha però precisato.

Aurora – che a marzo 2023 è diventata mamma di Cesare, avuto con il futuro marito Goffredo Cerza – ha voluto sottolineare di non essere contraria a questo genere di trattamenti: “Non sono contro (anzi) ma mi fa un po’ paura iniettarmi cose…”. “Prometto che se mai farò qualcosa, I won’t gatekeep (ovvero non lo terrà segreto, ndr)”, ha proseguito.

Aury spera di aver ereditato i geni della famosa mamma, che dimostr molti meno anni di quelli che ha

Quindi con un pizzico di ironia ha fatto sperare di sperare di aver ereditato il DNA di sua mamma, che a 48 anni ne dimostra molti meno.

“Cercherò di rimanere naturale più a lungo possibile sperando di aver ereditato i geni della Hunzi”, ha concluso.