Russell Crowe spiega come ha perso 25 kg in un anno cambiando una vecchia abitudine

L’attore Premio Oscar un anno fa pesava 126 chili, ora poco più di 100

In un podcast ha raccontato di aver modificato una sua vecchia abitudine

Ha limitato di molto il consumo di alcol: pensa che la perdita di peso sia dovuta a questo

Russell Crowe ha raccontato di aver perso oltre 25 chili in un anno dopo aver terminato le riprese del film Nuremberg, in cui interpreta il gerarca nazista Hermann Göring.

Alla fine delle riprese pesava 126 chili, oggi ne pesa poco più di 100.

L’attore, 61 anni, ha parlato della sua impressionante trasformazione fisica durante un’intervista nel podcast The Joe Rogan Experience.

Russell Crowe, 61 anni, a fine ottobre scorso alla premiere del suo nuovo film “Nuremberg” dopo aver perso 25 kg in un anno

Crowe ha spiegato anche a quale cambiamento nella sua alimentazione attribuisce la maggior parte del merito. Pensa che la perdita di peso sia dovuta principalmente al fatto che ha moderato moltissimo l’assunzione di bevande alcoliche. “Sono un grande sostenitore del bere”, ha detto scherzando. “Fa parte della mia eredità culturale e, come uomo che proviene dalla classe operaia, è un mio sacrosanto diritto”. Tuttavia, ha aggiunto, con l’età ha imparato a conoscere meglio i propri limiti.

“Se decido di bere un bicchiere di vino a cena, dev’essere un vino davvero buono”, ha spiegato. “Cerco di evitare drink ‘casuali’, quelli presi solo per il gusto di farlo”. Questa nuova consapevolezza lo ha aiutato non solo a perdere peso, ma anche a migliorare il suo stato di salute generale.

Crowe attribuisce la sua trasformazione fisica alla moderazione nel consumo di alcol

L’attore neozelandese ha collaborato anche con una piattaforma online, che lo ha seguito in un percorso di recupero fisico. Grazie a trattamenti e iniezioni mirate, ha ridotto notevolmente l’infiammazione causata da vecchi infortuni. “Abbiamo visto con un’ecografia che un anno fa avevo grosse fasce di artrite nelle spalle. Ora si sono ridotte, probabilmente del 70%, e nella spalla destra anche del 90%”, ha raccontato.

Con il suo stile ironico, Crowe ha aggiunto: “Adesso è tutto rock and roll. Va tutto alla grande”. Nonostante l’entusiasmo, ha chiarito di voler affrontare questa trasformazione con calma. “Quello che voglio fare è rendere tutti questi cambiamenti duraturi nel tempo”.

L’attore ha ammesso che, a 61 anni, deve comunque accettare qualche acciacco. “Continuo a farmi male, devo affrontare il fatto che ho 61 anni”, ha concluso.