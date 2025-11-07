Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano il primo complimese della figlia Priscilla con una torta: le tenerissime foto

L’influencer 29enne e il rapper 33enne sono rientrati a Milano con la bimba

La piccola, nata il 7 ottobre scorso, ha compiuto il suo primo mese di vita

La coppia ha voluto celebrarla con una torta ai lamponi e ha postato le foto sul social

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno festeggiato il primo complimese della figlia Priscilla.

La coppia nella serata di oggi, venerdì 7 novembre, ha voluto condividere con i follower di Instagram tutta la felicità di questo momento magico. E le foto delle celebrazioni familiari organizzate nella loro casa di Milano per i primi 30 giorni di vita della piccola.

Una serie di scatti mostra l’influencer 29enne e il rapper 33enne davanti ad un tavolo dove troneggia una torta ai lamponi con sopra una candelina rosa e la scritta “1 mese di Priscilla”.

Giulia De Lellis, 29 anni, e Tony Effe, 33, festeggiano il primo complimese della figlia Priscilla con una torta ai lamponi

Tony è seduto e tiene in braccio la bimba avvolta in una tutina bianca fantasia. La bacia, mentre Giulia, in piedi dietro di lui, le copre il viso con le mani per non farlo immortalare. La privacy della neonata per loro, in questo momento, è importante.

Nelle sue Stories Giulia scrive: “La mia bambina compie un mese. Il tempo sta passando già così in fretta”.

Tony tenero papà con Priscilla davanti alla torta per i suoi primi 30 giorni di vita

“Vorrei solo che si fermasse il tempo a noi tre così, più questi piedini qui così”, aggiunge vicino a un’altra immagine in cui ci sono le tenerissime estremità di Priscilla.

La bimba è venuta alla luce il 7 ottobre scorso a Roma, al Policlinico Gemelli. Entrambi i genitori sono infatti originari della Capitale e hanno voluto che nascesse all’ombra del Cupolone. Anche se oggi risiedono a Milano.

L’altro giorno Giulia ha spiegato che la nuova vita a tre si è rivelata piuttosto faticosa, ma che pian piano si stanno adattando.

“Siamo ufficialmente tornati a Milano e abbiamo ufficialmente iniziato questa nuova vita in tre che è molto, molto faticosa, ma ovviamente meravigliosa e intensa”, ha fatto sapere parlando con i follower.

Giulia vorrebbe che il tempo si fermasse ad oggi

“Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita, sembra un modo di dire, una frase fatta, ma in realtà non è una frase fatta… Prendetelo alla lettera. Però è un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo fate con consapevolezza, è meraviglioso”, ha aggiunto.