''Ho chiamato io l’ambulanza per il TSO di mio figlio, avrei voluto soffrire al posto suo'': Martina Colombari parla dei ricoveri di Achille

Martina Colombari ha affermato che avrebbe voluto soffrire lei al posto del figlio Achille Costacurta quando gli fecero un TSO a Milano e lo legarono al letto.

L’ex Miss Italia – è stata eletta reginetta di bellezza a soli 16 anni nel 1991 – lo ha confidato a Francesca Fialdini. La loro conversazione è stata registrata nel format di Raiplay “Ballando Segreto”.

La 50enne, che è tra i concorrenti in gara nel talent di Milly Carlucci (domani, sabato 8 novembre, ci sarà una nuova puntata), ha commentato l’intervista uscita pochi giorni fa di Achille nel podcast “One More Time” di Luca Casadei, in cui il 21enne ha raccontato il suo difficile percorso tra problemi con la giustizia e con le dipendenze. Ha affrontato ben sette TSO a cui è stato sottoposto un paio d’anni fa, quando aveva tra i 18 e i 19 anni.

“La cosa strana per me è stata che sono tutte cose che io ho vissuto in prima persona, quindi le ho molto presenti”, ha detto Martina alla collega. “Io ho chiamato l’ambulanza per il TSO e tutto il resto. Ma il fatto che uscisse dalla sua voce, come lo raccontava in una maniera così lucida, di quando… il primo TSO che l’hanno legato al letto. Lui che racconta questo mi ha… non era dolore”, ha aggiunto. Si è bloccata per qualche istante. Sul suo viso è apparsa un’espressione di sofferenza.

“Avrei voluto soffrire io al posto suo”, ha sottolineato con gli occhi lucidi per l’emozione.

Martina, che ha avuto Achille con il marito Billy Costacurta, sposato nel 2004, ha poi affermato che l’intervista del figlio in qualche modo le ha tolto un peso.

“In un certo senso il fatto che lui abbia sdoganato questa cosa qui, egoisticamente mi ha tolto un peso. Perché sai tanti mi additavano come la mamma sbagliata, la mamma che non ce l’ha fatta, la mamma che avrebbe potuto accorgersene, che avrebbe potuto fare di più”.

“Io sono circa cinque o sei anni che ho cercato di proteggerlo, non ho mai detto niente”, ha concluso. Ha lasciato che fosse lui a parlarne nei modi e nei tempi che più pensava appropriati.

Achille nell’intervista ha affermato che durante un TSO a Milano sarebbe stato legato al letto mani e piedi. Ha anche detto che quando chiese un pappagallo per fare la pipì, nessuno glielo portò e fu costretto a farla a letto.