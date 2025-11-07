''Quando cominci ad allenarti?'': Cecilia Rodriguez neomamma risponde alla domanda del marito Ignazio Moser

Il 33enne glielo chiede a cena, l’argentina 35enne replica e spiega, lui sorride ironico

Ha partorito il 15 ottobre scorso l’amatissima Clara Isabel, che allatta piacevolmente al seno. A cena Cecilia Rodriguez, neomamma da meno di un mese, risponde alla domanda del marito Ignazio Moser. Lui le domanda: “Quando cominci ad allenarti?”. L’argentina replica, svelando cosa le ha detto il dottore: “Devo aspettare minimo 6 mesi”. Il 33enne è incredulo: sorride e ironizza. Lui, che ama moltissimo i suoi muscoli, per cui lavora molto in sala pesi e non solo, ha sempre sottolineato la pigrizia della compagna 35enne.

A fine pasto si parla di Nino, il loro Jack Russel, che, birichino, ha sporcato con la pipì tutte le tende che l’influncer e modella aveva lavato da pochi giorni. “Delinquente”, dice al cagnolino, con fare affettuoso Nacho. Sul tavolo, un una comoda poltroncina per neonati, c’è pure la figlioletta della coppia, si vedono solo i piedini della neonata.

Ignazio guarda Cecilia, la 35enne domanda: “Cosa vuoi dirmi? Che mi ami…?”. “Quello sempre”, risponde Moser. E aggiunge: “Quando cominci ad allenarti?”. La sorella minore di Belen finisce di bere un bicchiere d’acqua, poi replica: “Quando ho fato la visita del pavimento pelvico, (il dottore, ndr) mi ha detto che quando avrei partorito, avrei dovuto aspettare minimo 6 mesi…”.

L'argentina 35enne allatta la figlia al seno

Il consorte è incredulo ed esclama: “6 mesi!!! Ma dove, non si è mai sentito! Dai, dai, dai!”. “Te lo giuro! - controbatte Chechu - Cioè posso camminare, fare il tapis roulant, quelle cose lì. Te lo giuro, 6 mesi mi ha detto”. Ignazio condivide la storia e scrive: "Non ci crede neanche lei”. Accompagna le sue parole con tante faccine che ridono a crepapelle.

Cecilia proprio un paio di giorni sempre via Instagram aveva fatto sapere di non avere alcuna fretta di ritornare immediatamente in forma top, ma, dato anche l’allattamento al seno della bimba, di volersi prendere tutto il tempo necessario.