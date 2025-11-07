“Il medico ha già pronta la dose”, confida il celebre truccatore 74enne

Non desidera compiere 80 anni: il suo trapasso arriverà prima, avvocato e notaio sanno già tutto

Lo scrive nel suo libro in uscita, “Alfabeto emotivo”, edito da Baldini e Castoldi. Lo conferma al Corriere della Sera. Diego Della Palma, famoso make-up artist, fa una sconvolgente rivelazione: “Ho programmato la mia morte”.

''Ho programmato la mia morte'': la sconvolgente rivelazione del famoso make-up artist Diego Della Palma

“Ho già organizzato tutto. Con un avvocato e un notaio”, svela il 74enne a proposito del suo trapasso. E chiarisce: “Ora non posso più scansare la verità né travestirla. Saranno pochissimi anni. Non voglio assolutamente affrontare il numero 80. Non voglio! Ho conosciuto la malinconia e il dolore, mai la tristezza. Oggi sono leggero, quasi felice. Beato. E senza paura. Ho deciso”.

Il truccatore spiega il motivo della scelta: “Comincio a sentire che alzarmi dalla sedia, al cinema o a teatro, diventa una piccola umiliazione: traballo. Devo cambiare le mutande due volte al giorno. La mente non è più quella di prima. E’ vita? Ho salvato i miei genitori malati dalla miseria, per quanto potevo. Ma io, come affronto il finale? Ho quattro soldi che mi permetteranno qualche sorriso; ma la vittoria sarà solo se potrò andarmene a modo mio. Ho un orgoglio: non voglio dipendere da Curia, Stato, politici, correnti»”

Della Palma chiarisce come avverrà: “Mi aiuterà un medico: mi ha preparato un composto. Sarò da solo, in un luogo del cuore, all’estero. L’ultimo mese è tutto deciso. Prima trascorrerò un momento meraviglioso: mangerò bene, un buon vino. Non mi ubriaco mai, ma so che dopo, per andarsene, ci vuole niente. Ho architettato una situazione non teatrale, non plateale: riservata, tranquilla. Me ne andrò gioiosamente. Quello che mi è stato preparato è velocissimo: due, tre minuti”. Per lui, parole sue, “è una liberazione”.

Diego aggiunge: “Non voglio avvisare nessuno, sarebbe un’ulteriore richiesta di accettazione. Ho già perdonato tutti. Anche i due compagni che ho amato e che oggi non permettono nemmeno che li nomini. Capisce? In ogni caso io, qui, non ho più né fidanzati, né fratelli, né figli”.