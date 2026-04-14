Angelina Mango si fa un nuovo tatuaggio per il suo 25esimo compleanno: ecco a chi lo ha dedicato, guarda

La cantante ha scelto le dita della mano per il nuovo disegno: indice, medio e anulare

La vincitrice di Amici 22 ha cambiato look e fidanzato, ma ha un punto fermo della sua esistenza

Un dettaglio piccolo, ma capace di far parlare tutti. Angelina Mango torna al centro dell’attenzione, per il 25esimo compleanno si fa un nuovo tatuaggio che, a prima vista, sembra quasi un enigma. Tre lettere, distribuite sulle dita della mano che accendono la curiosità dei fan: a chi è dedicato? La risposta è tenerissima e racconta un lato intimo e autentico dell’artista. Il tattoo è dedicato alla sua cagnolina Gin, una presenza speciale nella sua vita.

Angelina Mango si fa un nuovo tatuaggio per il suo 25esimo compleanno

Non è solo il significato a colpire, ma anche il modo in cui la cantante sceglie di rappresentarlo: la parola “Gin” è divisa sulle dita della mano sinistra, con la G sull’indice, la I sul medio e la N sull’anulare. Un dettaglio discreto ma estremamente personale, sempre sotto i suoi occhi. Un gesto semplice, ma carico di affetto. Perché chi ha un animale lo sa: diventano famiglia, punti fermi, rifugi emotivi. E Angelina ha deciso di portare questo legame sempre con sé, inciso sulla pelle.

La cantante lo dedica alla sua cagnolina, Gin

Angelina Mango, classe 2001, che ha conquistato il grande pubblico vincendo Amici 22 nel 2023, vive un momento di grande trasformazione. Ha cambiato look e anche fidanzato. Ora è legata ad Antonio Agostinelli, abruzzese, di professione fotografo. Il barboncino color biscotto che, però, è nella sua esistenza rimane un grande punto fermo, un affetto a cui dedicare un nuovo indelebile segno su di sé.