“A prendere la decisione di rimandarlo a casa perché merita una seconda possibilità, sono state tre donne”

Mario Adinolfi, all’Isola dei Famosi con lei, le offre il suo sostengo e aiuto: "Se si avvicina, lo ammazzo"

E’ sconvolta, annientata. L’ex naufraga Chiara Balistreri scoppia in lacrime per l’ex di cui è stata vittima che torna libero. In un video sfoga tutta la sua frustrazione dopo aver ricevuto la sconvolgente notizia. “Se mi dovesse mai succedere qualcosa, mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno perso la decisione di rimandarlo a casa un'ennesima volta”, sottolinea con la voce rotta.

''Mi dovranno avere sulla coscienza tutti'': l’ex naufraga Chiara Balistreri in lacrime per l’ex di cui è stata vittima che torna libero

Le forze dell’ordine l'hanno avvisata dell'imminente scarcerazione di Gabriel Constantin. Lui è l’ex fidanzato che l’ha aggredita, condannato in Appello a cinque anni e nove mesi per maltrattamenti e lesioni. “Sono appena stata svegliata con una chiamata della Polizia che mi informava che Gabriel fra due giorni giorni tornerà a casa”, tuona nella clip condivisa.

L’uomo tornerà a casa con un dispositivo elettronico che servirà a localizzarlo. “Io non voglio nessun dispositivo perché, se mi dovesse mai succedere qualcosa, mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa un'ennesima volta", chiarisce la ragazza.

La 22enne, nota tiktoker, spiega che Gabriel tornerà a casa della madre “che è complice di suo figlio visto che è stato arrestato in presenza di sua madre, che l'ha aiutato durante tutta la latitanza e che paga l'avvocato per farlo uscire dal carcere”. Sarà nella stessa abitazione “in cui io sono quasi morta. Nella stessa casa dove ci sono due bambine minori, dove io ho preso botte per cinque anni”.

Chiara è delusa. Si sente sconfitta e precisa ancora: “Allo Stato non basta che lui sia già scappato una volta dagli arresti domiciliari. Non basta che abbia fatto parte di una rissa in carcere enorme e che si sia rivelato in carcere più volte violento con una condotta non adatta. Che abbia picchiato il suo compagno di cella durante la detenzione e gli abbia rotto la mascella, facendolo sottoporre ad un intervento chirurgico. A prendere la decisione di rimandarlo a casa, perché merita una seconda possibilità, sono state tre donne. E questa cosa mi fa ancora più schifo”.

“A prendere la decisione di rimandarlo a casa perché merita una seconda possibilità, sono state tre donne”, racconta la 22enne in un video dove si sfoga

“Vi ho portato con me in tutta la mia battaglia ma è giusto anche farvi vedere che sconfitta io ho preso oggi e quanto noi donne valiamo niente per questo Stato. Se io domani mi dovessi fare giustizia da sola perché mi trovo in quella situazione di pericolo in cui è richiesta una mia reazione o perché io perdo domani la testa, lui a casa e io però in carcere ci andrei e la mia pena la sconterei”, spiega ancora la Balistreri.

A correre in suoi aiuto, tra i tanti che commentano, anche Mario Adinolfi, con lei all’Isola dei Famosi nella scorsa edizione. “Io e te all’Isola abbiamo litigato, ma io non ti farò toccare. Dammi l’indirizzo in privato di questo soggetto e gli vado a spiegare come si campa. Gli vado a dire di persona che se osa avvicinarsi a un chilometro da te, io lo ammazzo. E, come raccontavo sull’Isola a te e a alla nostra amica napoletana Teresanna, citando Filumena Marturano, quando dico 'io t’accir', lo dice Mario Adinolfi, che parla e avverte una volta sola”, scrive.