Tony Maiello vince 'Tale e Quale Show' 2025 trasformandosi in Gigi D’Alessio nella finale: chi è salito sul podio

Il cantautore partenopeo si è aggiudicato l’edizione numero 15 del talent di Rai1

Durante la finale ha interpretato Gigi D’Alessio col brano “Non dirgli mai”

Il 36enne ha raggiunto la notorietà nel 2008 grazie a X Factor Italia

Tony Maiello ha conquistato la vittoria nella finale di Tale e Quale Show 2025, confermando le aspettative della vigilia.

Il cantautore è riuscito a convincere pubblico e giuria grazie a un percorso costante e a performance che hanno saputo emozionare, aggiudicandosi così la prima posizione nell’edizione numero 15 del talent condotto da Carlo Conti su Raiuno. Il premio di 20mila euro sarà devoluto all’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Durante la finale di venerdì 7 novembre si è trasformato in Gigi D’Alessio interpretando il brano “Non dirgli mai”.

Tony Maiello, 36 anni, nei panni di Gigi D'Alessio durante la finale di Tale e Quale Show 2025, che si è aggiudicato

Nella mattinata di sabato Tony, 36 anni, ha voluto fare alcuni ringraziamenti via social: “Cosa devo dire? È stata un’esperienza pazzesca! Sto ancora metabolizzando tutto. Sono stati due mesi intensi, pieni di emozioni e nuove sfide. Il trofeo più grande rimarrà sempre tutta la bellezza dei rapporti umani che si creano nel mentre di un viaggio”.

Sul podio insieme a Maiello si sono posizionati Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo, rispettivamente al secondo e terzo posto. Cavallo ha mantenuto un percorso omogeneo e apprezzato durante tutta la stagione, mentre Pamela Petrarolo, pur essendo tra le protagoniste più seguite, ha raccolto qualche critica per le sue interpretazioni nella puntata finale.

Il successo del cantautore è frutto non solo delle sue capacità vocali, ma anche della sua versatilità nell’imitare e interpretare i grandi artisti italiani e internazionali, che da sempre caratterizza il format di Tale e Quale Show.

CHI È TONY MAIELLO

Tony Maiello è nato il 15 marzo 1989 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. E’ diventato noto grazie alla sua partecipazione al talent X Factor Italia nel 2008, dove si è classificato quarto. Nel 2010 ha vinto la categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo con il brano Il linguaggio della resa. Prima di emergere come interprete, ha scritto canzoni per grandi artisti italiani come Laura Pausini e Marco Mengoni.