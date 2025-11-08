Morto improvvisamente Beppe Vessicchio: addio all'amato direttore d'orchestra, rivelata la causa del decesso

- Si è spento oggi, sabato 8 novembre, a Roma all'età di 69 anni, sembra per una polmonite interstiziale
- L'Adnkronos riporta che sarebbe deceduto all'ospedale San Camillo, dove sarebbe giunto per una complicazione improvvisa
- Era un direttore d'orchestra, compositore, ma anche volto televisivo molto amato dal pubblico
È morto improvvisamente a 69 anni Beppe Vessicchio.
L’agenzia di stampa Adnkronos scrive che il direttore d’orchestra si è spento nel pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre, all’ospedale San Camillo di Roma.
Vessicchio sarebbe giunto nel nosocomio capitolino a causa di una complicazione insorta improvvisamente. L'ospedale - scrive Il Corriere della Sera - avrebbe confermato che si sarebbe trattato di una "polmonite interstiziale": "Peppe Vessicchio è deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente", avrebbero fatto sapere.
La famiglia ha invece comunicato - come riporta sempre il Corsera - che i funerali saranno "strettamente privati".
Oltre che direttore d’orchestra, è stato anche compositore, arrangiatore e volto televisivo molto amato dal pubblico.
Per molti anni è stato una presenza fissa al Festival di Sanremo, diventando uno dei protagonisti più apprezzati dello show grazie alla sua simpatia e al suo inconfondibile stile.