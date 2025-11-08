Raffaella Fico è incinta del secondo figlio, l’annuncio in tv: ''All’inizio ero incredula''

La showgirl, 37 anni, aspetta un bambino dal compagno Armando Izzo

Lo ha annunciato sabato 8 novembre a “Verissimo”

Ha spiegato di essere rimasta sorpresa lei stessa dalla cicogna

Ha raccontato come l’ha presa la figlia Pia, avuta 12 anni fa con Mario Balotelli

Raffaella Fico è incinta: lo ha annunciato ufficialmente in tv.

Durante un’intervista rilasciata a “Verissimo”, andata in onda nel pomeriggio di sabato 8 novembre, la showgirl partenopea ha fatto sapere di aspettare un figlio dal compagno Armando Izzo, 33 anni.

“Sono incinta, sì”, ha confessato. “Per me è come se tutto fosse nuovo, è tutto super emozionante. Non ricordo più niente della prima gravidanza”, ha aggiunto.

Raffaella Fico, 37 anni, è incinta: aspetta il secondo figlio, il primo insieme al nuovo compagno Armando Izzo

“Sono felicissima perché accanto a me ho il mio uomo. La vivo in maniera molto serena perché siamo entrambi molto contenti, l’abbiamo voluto”, ha continuato.

“Sono emozionata, siamo entrambi molto contenti”, ha sottolineato.

Raffaella, 37 anni, non si sarebbe aspettata che la cicogna spiccasse il volo, o almeno non così: “Non me lo aspettavo. All’inizio ero incredula. E’ tutto sorprendente”.

Ha poi raccontato come l’ha presa sua figlia Pia, avuta insieme a Mario Balotelli e che oggi ha 12 anni.

Raffaella insieme ad Armando, che ha 33 anni

“E’ felicissima. Lei ha sempre avuto il desiderio di un fratellino o di una sorellina. Quando gliel’ho comunicato ha fatto i salti di gioia”, ha detto.

Tra sua figlia e Armando c’è inoltre un rapporto ottimo: “Con lui ha un rapporto bellissimo, viviamo tutti insieme. Lui è già papà, sa come prenderla. Poi è un ragazzo molto semplice e umile, ha modi vecchio stampo. E’ bello d’animo, di cuore, generoso”.

Raffaella ha ufficializzato l’amore con il calciatore del Monza solo a ottobre di quest’anno.

Sempre a “Verissimo” ha detto che non esclude il matrimonio con lui.

Raffella è felicissima: la cicogna è stata voluta da entrambi

Ha poi spiegato che già convivono a Napoli e che lei lo raggiunge ogni volta che può.

“E’ arrivato inaspettatamente, è stato bravo anche lui. Mi ha corteggiata, ci siamo sentiti per un bel po’ di tempo solo telefonicamente. Poi ci siamo visti e da lì è nato tutto”, ha svelato.

Dai suoi occhi che luccicano si comprende quanto sia innamorata: “Quello che provo per lui non l’ho mai provato per nessun altro. E’ come se stessi scoprendo per la prima volta l’amore”.