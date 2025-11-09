Andrea Delogu torna in gara a 'Ballando con le Stelle' dopo la tragica morte del fratello: l’annuncio in diretta

- La 43enne lo scorso 29 ottobre ha vissuto un lutto terribile: il decesso di suo fratello Evan
- Il ragazzo è morto a soli 18 anni in sella alla sua motocicletta, in provincia di Rimini
- Non era chiaro se la Delogu avrebbe deciso di ritirarsi o di proseguire il percorso nel talent
- Sabato 8 novembre l’annuncio della stessa Milly Carlucci: Andrea rientra in gara
Andrea Delogu rientra in gara a “Ballando con le Stelle” dopo la morte del fratello.
La 43enne il prossimo sabato, 15 novembre, sarà in pista all’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma.
La decisione è arrivata negli ultimissimi giorni e l’ha data la stessa Milly Carlucci in diretta durante la puntata di sabato 8 novembre.
All’inizio della serata, la 71enne con alle spalle tutte le coppie attualmente in gara, ha chiamato accanto a sé Nikita Perotti, il giovanissimo insegnante di Andrea.
“E’ l’occasione per mandare un bacio e un abbraccio immenso naturalmente ad Andrea Delogu e per annunciarvi che la settimana prossima Andrea e Nikita tornano in pista”, ha affermato.
Poi ha spiegato come avverrà il ritorno di Andrea, che è stata assente per due puntate: “Il rientro in gara sarà così strutturato: ci sarà uno spareggio all’inizio della puntata a cui parteciperanno Andrea e Nikita e le due coppie che sono in fondo allo spareggio di questa puntata”. Lo spareggio sarà quindi con le coppie formate da Filippo Magnini e Alessandra Tripoli e da Marcella Bella e Chiquito.
“Quindi sarà un reingresso attraverso lo spareggio. Ti aspettiamo!”, ha concluso.
Dopo la tragica morte il 29 ottobre di Evan, avvenuta a Bellaria, in provincia di Rimini, Andrea non è stata più vista pubblicamente.
Si è subito precipitata in Emilia Romagna per il funerale, che si è svolto venerdì 31 ottobre. E’ stata interrotta anche la trasmissione che Andrea conduceva su Rai2, “La Porta Magica”.
Anche sui social nessun aggiornamento da oltre dieci giorni: Andrea ha per ora scelto la strada del silenzio, che - apprendiamo ora - verrà per ovvie ragioni interrotta tra circa una settimana.