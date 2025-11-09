Andrea Delogu torna in gara a 'Ballando con le Stelle' dopo la tragica morte del fratello: l’annuncio in diretta

La 43enne lo scorso 29 ottobre ha vissuto un lutto terribile: il decesso di suo fratello Evan

Il ragazzo è morto a soli 18 anni in sella alla sua motocicletta, in provincia di Rimini

Non era chiaro se la Delogu avrebbe deciso di ritirarsi o di proseguire il percorso nel talent

Sabato 8 novembre l’annuncio della stessa Milly Carlucci: Andrea rientra in gara

Andrea Delogu rientra in gara a “Ballando con le Stelle” dopo la morte del fratello.

La 43enne il prossimo sabato, 15 novembre, sarà in pista all’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma.

La decisione è arrivata negli ultimissimi giorni e l’ha data la stessa Milly Carlucci in diretta durante la puntata di sabato 8 novembre.

Milly Carlucci annuncia in diretta che Andrea Delogu tornerà in gara a "Ballando con le Stelle" sabato 15 novembre dopo la tragica morte del fratello Evan a soli 18 anni

All’inizio della serata, la 71enne con alle spalle tutte le coppie attualmente in gara, ha chiamato accanto a sé Nikita Perotti, il giovanissimo insegnante di Andrea.

“E’ l’occasione per mandare un bacio e un abbraccio immenso naturalmente ad Andrea Delogu e per annunciarvi che la settimana prossima Andrea e Nikita tornano in pista”, ha affermato.

Poi ha spiegato come avverrà il ritorno di Andrea, che è stata assente per due puntate: “Il rientro in gara sarà così strutturato: ci sarà uno spareggio all’inizio della puntata a cui parteciperanno Andrea e Nikita e le due coppie che sono in fondo allo spareggio di questa puntata”. Lo spareggio sarà quindi con le coppie formate da Filippo Magnini e Alessandra Tripoli e da Marcella Bella e Chiquito.

Le coppie riunite prima dell'inizio della gara nella puntata dell'8 novembre

“Quindi sarà un reingresso attraverso lo spareggio. Ti aspettiamo!”, ha concluso.

Dopo la tragica morte il 29 ottobre di Evan, avvenuta a Bellaria, in provincia di Rimini, Andrea non è stata più vista pubblicamente.

Si è subito precipitata in Emilia Romagna per il funerale, che si è svolto venerdì 31 ottobre. E’ stata interrotta anche la trasmissione che Andrea conduceva su Rai2, “La Porta Magica”.

Nikita manda un bacio ad Andrea

Anche sui social nessun aggiornamento da oltre dieci giorni: Andrea ha per ora scelto la strada del silenzio, che - apprendiamo ora - verrà per ovvie ragioni interrotta tra circa una settimana.