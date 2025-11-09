''Dicono che se c’è mia moglie qui ballo male'': Filippo Magnini sbotta in diretta a 'Ballando' dopo le insinuazioni sulla moglie Giorgia Palmas

Il 43enne non ci sta: ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa

Filippo Magnini è sbottato durante la puntata di ieri, 8 novembre, di “Ballando con le Stelle”.

L’ex nuotatore è infatti molto dispiaciuto che qualcuno – sebbene non sia chiaro chi – abbia detto che quando sua moglie Giorgia Palmas viene a Roma per assistere al programma di Rai1 tra il pubblico in sala, lui non balla bene come le altre volte.

Dopo essersi esibito in un “paso doble” con l’insegnante Alessandra Tripoli e aver ricevuto commenti un po’ critici da parte della giuria – rispediti al mittente – il 43enne, che è finito allo spareggio ed è quindi a rischio eliminazione durante la prossima puntata, ha detto: “Mi devo togliere un sassolino. Faccio il rosicone fino in fondo”.

Ha quindi spiegato: “Penso di essere stato l’unico a cui qualcuno ha rotto le scatole. A me e a mia moglie. Mi dispiace molto perché siccome io sono forse la persona al mondo che ama di più la propria moglie, quello che ho sentito non mi è piaciuto”.

“Hanno detto: ‘Se è qua (Giorgia, ndr) balli male, se non è qua balli bene’. Quindi non vedo l’ora che mia moglie torni qui e sia seduta lì (indica i primi posti del pubblico, ndr) e vi farò il ballo migliore che farò in tutto Ballando con le Stelle”, ha continuato.

A questo punto ha usato il microfono Selvaggia Lucarelli, che era stata una delle voci più critiche durante il giudizio (gli ha dato per un 7): “Chi è che ha rotto le scatole a tua moglie? Chi è che se l’è filata tua moglie, abbi pazienza?”.

“Ma veramente sei così contorto? Stai ballando, goditela. Cioè per un brutto giudizio stasera… che poi brutto, tra l’altro hai preso voti altissimi…”, ha incalzato la Lucarelli.

Filippo ha quindi replicato: “E’ stato detto che se c’è mia moglie ballo male, se non c’è ballo meglio. Sono matto? E smettetela per favore. Chi l’ha detto - non lo hai detto te - ha detto una cavolata”.

Filippo e Giorgia sono sposati dal 2021 e insieme hanno una figlia di 5 anni, Mia.