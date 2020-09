Aurora Ramazzotti non si sente una sorella maggiore: 'I miei fratelli come nipoti'

Aurora Ramazzotti non si sente una sorella maggiore per Sole e Celeste, rispettivamente 6 e 5 anni, figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, 9 anni e 5, figli di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. La primogenita 23enne della showgirl svizzera e del cantante in una lunga intervista rilasciata a Sette, inserto settimanale del Corriere della Sera, rivela: “I miei fratelli sono come nipoti”.

“Con loro mi sento più una zia, nemmeno una sorella maggiore. Sono molto legata a loro e curiosa di vederli crescere. Ma li vivo come dei nipotini”, confessa Aury quando si parla dei fratelli. E quando le si domanda se finora si siamo mai ritrovati tutti e cinque insieme, svela: “Non ancora, ma ce la faremo. Ora aumenta la curiosità, io parlo sempre agli uni degli altri”.

Non si sente una sorella maggiore, ma addirittura una zia con i nipotini con i bambini avuti dalla sua mamma e dal suo papà che si sono detti addio molti anni fa. Anche se con loro in qualche modo si allena già a fare quasi la mamma.

La Hunziker, del resto, ha avuto Aurora quando era appena ventenne. La Ramazzotti, se le si chiede se abbia o meno la voglia lei stessa di un figlio con l’attuale fidanzato, Goffredo Cerza, con cui vive un’intensa relazione da ben tre anni e mezzo, replica: “Ah tanta, poi c’è sempre qualcosa che me la fa passare! Scherzi a parte, se succede, succede. Ma onestamente desidero trovare un po’ più di equilibrio personale e professionale: vorrei poter garantire il massimo a un figlio, anche se so bene che il momento perfetto per farlo non ci sarà mai”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/9/2020.