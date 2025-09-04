Il baby shower di Rebecca Manenti, figlia di Heather Parisi e sorella di Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo: grande festa a Roma aspettando Sole

La 31enne, dentista, specialista in Ortognatodonzia, condivide tante foto del party

Un party perché manca ormai pochissimo al parto. Sul social arrivato tante foto del baby shower di Rebecca Manenti, figlia primogenita di Heather Parisi e l’ex Giorgio, e sorella di Jacqueline Luna Di Giacomo, che la showgirl 65enne ha avuto dall’ortopedico Giacomo, compagna di Ultimo. La 31enne è raggiante alla grande festa a Roma, aspettando la sua bambina che si chiamerà Sole.

“Ieri (3 settembre 2025, ndr) abbiamo fatto il baby shower a Sole e a Rebecca - scrive la sorella 25enne nelle sue IG Stories - Si chiama ‘shower’ perché è una festa in cui la futura mamma, vicina al parto, viene ‘inondata’ d’amore, regali e affetto. Parioli Party riesce sempre a rendere realtà qualsiasi mia idea! Grazie. Ci tenevo che Reb avesse la serata che merita, circondata d’amore”.

La Manenti è stata accolta da una lunga tavolata stile picnic all’aperto. Il prato verde, coperto da un grande telo bianco, così che le invitate non si sporcassero gli abiti, ha fatto da cornice all’evento. Tanti piatti color pastello, palloncini in tono, cuscini e candele hanno reso l’atmosfera sognante.

La mamma, dentista, specialista in Ortognatodonzia, condivide moltissimi scatti del party. Manca pochissimo alla nascita della bambina che avrà dal compagno Carlo Franceschini. Per l’occasione ha indossato un lungo e comodo abito a motivi floreali. Immancabile la coroncina di fiori, gialli come il sole, appunto, sulla testa.

Rebecca si è stretta alle amiche più care. Jacqueline, felice, è stata sempre con lei. Per l’amatissima sorella ha fatto preparare una torta interamente decorata con la pasta di zucchero con un grande sole sopra, sempre dedicata alla nipotina. Sul dolce si legge: “Sole. We’re comes the sun”. “Ti aspettiamo”, le scrive su Instagram.