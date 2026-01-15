Beatrice Valli ha compiuto 31 anni: ecco come ha festeggiato il compleanno, le immagini

Marco Fantini il 14 gennaio la celebra con una dolcissima dedica sul social

I due, insieme dal 2014, sono marito e moglie dal 2022 e hanno tre figlie, lei è anche madre di Alessandro

Beatrice Valli ha compiuto 31 anni. Sul social l’influencer svela come ha festeggiato il compleanno: assolutamente in famiglia e poi a cena a Milano con pochi intimi. Per lei una torta fantastica di cake design e gli auguri degli affetti più cari. Marco Fantini il 14 gennaio la celebra con una dolcissima dedica condivisa su Instagram in cui racconta il loro percorso insieme sin dal 2014, l’anno che li ha fatti conoscere e innamorare a Uomini e Donne. Marito e moglie dal maggio 2022, hanno tre figlie: Bianca, nata nel 2017, Azzurra nel 2020 e Matilda Luce nel 2023. Bea è pure madre di Alessandro, avuto dall’ex, 13 anni.

La Valli in un reel si fa vedere davanti alla sua torta, con indosso un mini abito con gonna sfasata color panna. Spegne le candeline a forma di numero. “Mi auguro di restare luce anche quando tutto intorno si spegne. Di continuare a sentire troppo, perché è lì che vivo davvero. Di emozionarmi per le piccole cose, quelle che salvano. Di essere silenziosa ma vigile, fragile ma presente”, scrive nel post che accompagna le immagini.

“Mi auguro di sorridere anche quando non serve, solo per ricordarmi che la felicità non va rincorsa, va scelta - prosegue Beatrice - Di non mollare mai, nemmeno quando la vita stringe e chiede più di quanto dà. E mi auguro un anno pieno di grandi cose: gentilezza come forza, cura come rivoluzione, e l’amore per me stessa come promessa mantenuta”.

Fantini è felice per lei. Le esprime tutta la sua vicinanza e il suo amore con parole bellissime: “Da quel primo giorno a oggi, ti sceglierei altre mille volte. Sei una donna incredibile e sono così fiero di te. Buon compleanno amore mio…Ti amo immensamente”.