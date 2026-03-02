''E’ svenuto per terra'': Beatrice Valli racconta la grande paura dopo il malore del figlio Alessandro, come sta ora

Il 14enne si stava allenando con la sua squadra di calcio, l’influencer tornata di corsa da Sanremo

Beatrice Valli racconta la grande paura dopo l’improvviso malore del figlio Alessandro. “E’ svenuto per terra”, rivela. Aggiorna i follower e confida come sta ora il 14enne. Il primogenito, avuto dall’ex, si stava allenando con la sua squadra, il Bresso Calcio, quando si è sentito male. L’influencer 31enne era a Sanremo per impegni professionali ma è subito corsa da lui, appena appresa l’urgenza del momento.

Sposata con Marco Fantini, che ha conosciuto a Uomini e Donne nel 2014, dal 2022, da lui ha avuto Bianca nel 2017, Azzurra nel 2020 e Matilda Luce nel 2023, la 31enne nelle sue Storie svela: “Ero appena arrivata a Sanremo quando ho ricevuto quella telefonata che nessuna madre vorrebbe mai ricevere”. Alessandro è stato colpito al petto da una forte pallonata ed è crollato: “E’ svenuto per terra, ha perso i sensi per diversi secondi, più o meno una ventina di secondi, e poi ha avuto una crisi abbastanza importante per l’impatto”.

“Sono stati momenti di grande spavento, da mamma ancora di più”, confessa. Beatrice, rientrata a Milano, ha seguito l’evolversi degli eventi con grandissima apprensione. Ringrazia tutti per la gestione dell’emergenza, il club sportivo e lo staff sanitario del Niguarda: “Grazie alla prontezza, alla lucidità e alla velocità di tutta la società sportiva di Ale, veramente come se fossi stata lì. Ci siamo sentiti accolti e al sicuro. Mi sono sentita fortunata ad avere medici così preparati e umani accanto a noi in un momento così delicato”.

Bea versa lacrime di commozione, ha provato terrore, per fortuna il ragazzino sta bene: “Innanzitutto volevo ringraziarvi tutti per i bellissimi messaggi e per averci inondato di amore e bellissime parole. Ale sta bene, ha fatto tutti gli accertamenti del caso e continueremo questa settimana nel fare accertamenti, nel guardare che tutto vada come deve andare”. Alessandro ha una piccola malformazione al cuore: si sottopone già a controlli periodici ogni sei o dodici mesi per l'attività agonistica.

La Valli alla fine ammette: “Io parto con questa frase qua, anche se sembrano frasi già sentite, frasi fatte. Ma è vero che noi vorremmo sempre, per sempre, proteggere i nostri figli. Proprio per sempre. Ma non sempre è nostro compito”. E’ grata che tutto pare essersi risolto positivamente,