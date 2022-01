Belen Rodriguez finalmente ammette: 'Sono single'. L'addio a Spinalbese è ora ufficiale

Belen finalmente ammette: “Sono single”. La showgirl 37enne per la prima volta conferma l'addio con Antonino Spinalbese, la rottura con l’ex hair stylist, padre della sua secondogenita Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio, ora è ufficiale.

Belen Rodriguez, in quarantena fiduciaria con i figli, nel suo appartamento a Milano si diverte a preparare le uova con il primogenito di 8 anni Santiago. E’ il ragazzino che le rompe nella ciotola. L’argentina è entusiasta della manualità del piccolo avuto dall’ex marito Stefano De Martino e, mentre lo riprende con lo smartphone, gli domanda: “Ti piacerebbe fare lo chef?”. Santi risponde di no. Belen, un po’ crucciata allora replica: “Ma come no: visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina… E dai!”.

Belen continua a fare le prove tra i fornelli con Santi che sbatte le uova. Non torna più sulle sue parole, non chiarisce. La separazione da Antonino però ora è una certezza: nessuna pausa di riflessione tra i due, nonostante pareva che si fossero dichiarati amore eterno.

Dopo poco più di un anno è finita tra la Rodriguez e il 26enne: Spinalbese passa ora molto tempo in Liguria dalla sua famiglia. Belen, invece, ha ripreso ad avere rapporto cordialissimi con Stefano che l’ha accompagnata in aeroporto quando è volata in Argentina ed è andato anche a riprenderla al ritorno. C’è chi parla già di riavvicinamento ‘sospetto’…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/1/2022.