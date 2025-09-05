Belen e Antonino Spinalbese accompagnano loro figlia Luna Marì al primo giorno di scuola della sua vita: il papà le fa anche la piega prima, foto

L’hair stylist va insieme all’ex compagna alla Casa dei bimbi e scuola primaria paritaria Maria Montessori

La 40enne e il 30enne si riuniscono per l’ambientamento della piccola che l’11 luglio scorso ha compiuto 4 anni

I loro rapporti sono tornati a essere distesi, sereni, confidenziali. Tutto per il bene della piccola che hanno messo al mondo. Belen e Antonino Spinalbese accompagnano loro figlia Luna Marì al primo giorno di scuola della sua vita. Il papà, emozionato, le fa anche una piega ai capelli prima della campanella: condivide il delizioso video nelle sue IG Stories.

“Cresciamo entrambi”, sottolinea l’hair stylist di Coppola, che dopo alcune partecipazioni tv e progetti imprenditoriali che non hanno sfondato, ha deciso di tornare a fare un lavoro che conosce alla perfezione: il parrucchiere. Condivide sul suo profilo Instagram scatti che lo immortalano con la figlia. Con loro, oltre a Belen, c'è pure la madre del ligure in aula.

Antonino va insieme all’ex compagna alla Casa dei bimbi e scuola primaria paritaria Maria Montessori, l’istituto scolastico di Milano che entrambi hanno scelto per Luna Marì. La 40enne e il 30enne si riuniscono per l’ambientamento in classe della loro pargoletta del cuore, che l’11 luglio scorso ha compiuto 4 anni.

La Rodriguez e Spinalbese si sostengono a vicenda per dare alla figlioletta un insegnamento familiare importante, mostrandosi, seppur divisi, uniti per il bene della bambina. Antonino mette a frutto la sua arte: prima che Luna Marì arrivi a scuola, le sistema i lunghi capelli. Lei si lascia acconciare la chioma dal padre disinvolta.