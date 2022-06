Belen, la figlia Luna Marì a quasi 11 mesi diventa modella per il brand della madre: foto

Belen Rodriguez insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias allargano i loro orizzonti e per il brand di famiglia, Hinnominate, lanciano anche la linea Kids. Luna Marì, la figlia di quasi 11 mesi della showgirl 37enne (compirà un anno il prossimo 12 luglio), diventa modella per il marchio: posa con la madre e gli zii sul set.

Dopo Santiago, il primogenito di 9 anni che l’argentina ha avuto da Stefano De Martino, con cui è tornato l’amore, spazio pure per la secondogenita di casa che Belen nella foto della nuova campagna pubblicitaria scattata da Nacho Guera e condivisa sul social tiene teneramente in braccio. Accanto a loro due ci sono Jere e Chechu. Tutti, pure la bambina, indossano capi del marchio verde acqua.

L’immagine è usata come lancio della collezione estiva della linea di abbigliamento dei Rodriguez. Luna Marì col suo vestitino a righe e gli occhi chiari è davvero un incanto: lo scatto cattura immediatamente una pioggia di ‘like’.

Luna è una dolcissima modella, testimonial perfetta. Belen se la coccola, così come il papà che è letteralmente innamorato di lei e appena può trascorre il tempo in sua compagnia e Santi, che l’adora. Pure De Martino ha instaurato un bel legame con la bimba. “E’ la sorella di mio figlio, mi sento uno zio", ha confidato il conduttore televisivo in una recente intervista al Corriere della Sera.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2022.