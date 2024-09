Belen Rodriguez festeggia 40 anni a Milano con un party total white a lume di candela: guarda

Cena intima con la famiglia e gli amici per la showgirl argentina

Belen ha indossato un abito elegantissimo e accollato

Stesso look per la figlia Luna Marì, anche lei in bianco

Belen Rodriguez compie 40 anni e festeggia con un party intimo, tra candele bianche e look in tema total white. La showgirl argentina il 20 settembre ha tagliato il traguardo degli ‘anta’ e nel weekend ha voluto la famiglia e gli amici per una cena a Milano alla Terrazza Calabritto.

Belen Rodriguez spegne 40 candeline con la figlia Luna Marì

La cena aveva un allestimento super romantico: un grande tavolo bianco al centro della sala con una decorazione floreale sui toni del lilla e del prugna, tempestato di mille candele. L’argentina era elegantissima in un abito total white smanicato con una parte superiore leggermente drappeggiata la gonna a tubino midi super aderente. Belen ha spento le 40 candeline sulla torta, su cui era stata aggiunta la scritta "Feliz Cumple", insieme alla figlia Luna Marì, che, come la mamma era vestita in bianco con una blusa tempestata di fiorellini.

La famiglia dell'argentina ovviamente era presente

Look total white per la festeggiata

Tanti gli invitati ovviamente la famiglia che è sempre presente, la sorella Cecilia Rodriguez con il marito Ignazio Moser, il fratello Jeremias Rodriguez con la fidanzata Deborah Togni, ma anche mamma Veronica Cozzani e il papà Gustavo Rodriguez.

L’argentina elegantissima in white con abito smanicato con una parte superiore leggermente drappeggiata

Una serata piena di amore per celebrare una nuova fase della vita della Rodriguez alle prese con nuovi impegni tv e soprattutto la nuova casa,in fase di ristrutturazione. Presto si trasferirà in un attico dall'enorme terrazzo vivrà con i i figli, Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, e Luna Marì, nata invece dall'amore con Antonino Spinalbese.