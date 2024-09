Marco Mengoni, grave lutto: morta a soli 60 anni la mamma Nadia

Il cantante ha perso una figura centrale per la sua vita privata e professionale

La donna si è spenta a Ronciglione, vicino Viterbo, dopo una malattia

Marco Mengoni è in lutto: sta affrontando un momento di profondo dolore dopo la scomparsa di sua madre Nadia Ferrari a soli 60 anni.

La donna era malata tempo e si è spenta a Ronciglione, vicino Viterbo, dove era nata e viveva.

Nadia è stata una figura centrale nella vita ma anche nella carriera dell'artista, noto per la sua riservatezza. Aveva più volte parlato del legame speciale che lo univa a lei. In un'intervista con Il Corriere della Sera, Mengoni aveva dichiarato: “Mia madre è sempre stata il mio punto di riferimento. È stata lei a trasmettermi l'amore per la musica e a incoraggiarmi a seguire i miei sogni, anche quando sembravano irraggiungibili”.

Marco Mengoni, 35 anni, in un abbraccio con la mamma Nadia, morta a 60 anni

La madre di Mengoni non era solo un supporto familiare, ma anche una fonte di ispirazione. Era stata lei a portarlo ai suoi primi concerti e a fargli ascoltare i dischi che hanno plasmato il suo gusto musicale. “Mi ha insegnato a non avere paura di essere me stesso e a non mollare mai”, aveva spiegato lui a Vanity Fair.

Marco aveva dedicato la sua vittoria al Festival di Sanremo del 2023 proprio alla mamma: “Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo”.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato una grande commozione tra i fan e i colleghi dell'artista, che sui social hanno espresso il loro affetto e sostegno. Nonostante il dolore, Mengoni ha scelto di affrontare questo lutto al momento in maniera riservata.