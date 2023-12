Belen Rodriguez su tutte le furie contro il padre di sua figlia: ''Ha fatto una cosa gravissima, ho ricevuto minacce, ora ci pensano gli avvocati''

La showgirl ha scritto commenti al vetriolo rispondendo ai suoi follower

Ha attaccato a testa bassa il padre di sua figlia Luna Marì

Belen Rodriguez è “nera”, davvero molto arrabbiata con l’ex Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, nata nel 2021.

La showgirl di origini argentine, che da poche ore è atterrata proprio con Luna e con il primogenito Santiago in Argentina, ha fatto sapere di aver deciso di procedere con gli avvocati contro l’ex hair-stylist ed ex concorrente del GF Vip.

Belen Rodriguez, 39 anni, ha fatto nuove accuse al suo ex e ha parlato di fatti "gravissimi"

Dopo lo scontro a distanza avvenuto nel giorno di Santo Stefano, quando Belen ha risposto per le rime ad Antonino che l’aveva accusata di non avergli permesso di passare i giorni più importanti delle Feste con la sua bambina, ecco che sono emersi alcuni commenti al vetriolo della Rodriguez.

Belen ha risposto agli interventi social di alcuni follower sotto i suoi ultimi posti affermando tra le altre cose che sarebbe accaduto qualcosa di davvero “grave” ma che non ha reso, o almeno non ancora, pubblico.

Un utente ha scritto sotto ad un suo post, in riferimento ad Antonino: “Non capisco come facevi a stare con quel piccolo uomo”.

Lei ha risposto: “Eh sa mentire meglio di quanto voi non crediate. Ho vinto la lotteria con i bugiardi io!”.

Antonino dopo la prima replica del 26 dicembre al momento non parla più di quanto accaduto

Poi è sembrata affermare di aver ricevuto addirittura “minacce” dal suo ex: “Se mi minacciano, sia chi sia gli taglio la strada, e pure a te se continui a scrivere min***ate che non sai un bel niente”.

A chi le ha detto che le “guerre” tra genitori andrebbero evitate, soprattutto in pubblico, ha invece risposto: “Si fanno per i bambini se si ricevono minacce, risolverò tutto davanti al giudice. Per i bambini questo ed altro”.

Poi a chi ipotizzava cosa fosse successo tra lei e Antonino, ha detto: “E’ successo che quando le persone non hanno una occupazione rompono le pa**e a quelli che ce l’hanno per trarne vantaggio”. E ancora: “Ma guarda mi credi sono ancora una volta senza parole, che andassero a lavorare, così non hanno tempo di essere cattivi”.

“Ho amato troppo gli altri, adesso ho imparato ad amare me stessa, e quindi amo anche in modo diverso”, ha sottolineato.

“Non sto più zitta, adesso tremate perché sono tornata più forte di prima e non concedo più a nessuno di ammazzarmi di nuovo”, ha proseguito.

Belen con la figlia Luna nei giorni di Natale

Infine sulla questione del “fattaccio” che sarebbe accaduto, ha dichiarato: “Ma poi nessuno sa la verità che è davvero gravissima, adesso ci pensano gli avvocati. La prossima volta ci pensa due volte”.

“Lui non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare”, ha affermato.

“Mi hanno rovinato il pranzo di Natale, ha fatto una cosa gravissima sono nera”, ha spiegato.

“Ho ricevuto pure minacce”, ha voluto sottolineare.

A chi faceva altre ipotesi sulle motivazioni che l’hanno portata a fare affermazioni così forti in pubblico, ha detto: “Le motivazioni sono ben altre, ma andremo in tribunale, non mi scomodo per così poco, qua la situazione è grave credimi”.