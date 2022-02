Belen e Stefano De Martino sempre più vicini, paparazzati insieme nella notte: hanno dormito a casa di lui?

Belen e Stefano De Martino fanno coppia ancora una volta e sembrano sempre più vicini. La showgirl 37enne e il conduttore 32enne sono stati paparazzati insieme nella notte, secondo il settimanale Chi, che pubblica le foto dei due ‘vicini vicini’, l’argentina avrebbe dormito a casa dell’ex marito. Sempre stando a quel che racconta il settimanale, la scorsa settimana sarebbero stati sorpresi in un noto hotel milanese…

La Rodriguez e l’ex ballerino di Amici, dopo aver festeggiato il compleanno dell’amica Patrizia Griffini al Caveau delle Tradizioni nel weekend, non sarebbero tornati ognuno nel proprio appartamento. Belen e il napoletano si sarebbero diretti a casa di Stefano, come testimoniano gli scatti dei fotografi. L’argentina avrebbe dormito lì, per andare via al mattino presto.

Il giornale spiffera pure di un incontro tra i due in albergo, sempre a tarda ora, la scorsa settimana. “Belen, come testimoniano i suoi amici più cari, quelli con cui ha festeggiato domenica sera, è tornata felice: felice come quando senti le ‘farfalle nello stomaco’, per citare testualmente uno degli invitati alla festa. E, ovviamente, la felicità si chiama Stefano De Martino”, scrive Chi.

La Rodriguez e De Martino, però, per non ripetere gli errori già fatti in passato, con un ritorno di fiamma miseramente fallito, stavolta avrebbero deciso di fare tutto con molta calma, evitando annunci, foto, post condivisi. Si starebbero frequentando per vedere se è possibile riprendere le redini del loro progetto di famiglia, quello che li ha portati a diventare marito e moglie in quel lontano 20 settembre 2013 e a mettere al mondo Santiago, 8 anni. Antonino Spinalbese, che vede regolarmente la figlia Luna Marì, partorita da Belen il 12 luglio scorso, è ormai definitivamente fuori dalla vita della showgirl.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2022.