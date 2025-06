Bianca Balti dopo la chemio torna a mostrarsi in bikini con la cicatrice dell'intervento: guarda

La 41enne aveva fatto vedere il lungo segno lasciato dall’operazione anche sul paco di Sanremo 2025

E’ bella, filiforme, altera e con ancora i capelli corti, che la rendono più sbarazzina. Bianca Balti dopo la chemio torna a mostrarsi in bikini con la cicatrice dell’intervento a cui si è sottoposta a settembre a Los Angeles, quando ha scoperto di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. La 41enne non ha timore di far vedere il segno, il ricordo di un qualcosa di terribile che le ha cambiato la vita, procurandole una grande paura, ma poi rendendola più forte e facendole apprezzare ancor di più quel che aveva.

La 41enne non ha mai nascosto le conseguenze che porta addosso dell’operazione fatta d’urgenza e che le ha salvato la vita. Poi è arrivata la terapia, ora si cura con gli inibitori PARP. Il tumore fortunatamente è in remissione: Bianca gioisce e assapora il gusto della sua esistenza. Ha due figlie meravigliose, Matilde, neo 18enne, e Mia, 10 anni. Ha un fidanzato, Alessandro Cutrera, a cui è legata da quasi un anno, che ama follemente e con cui pensa seriamente al matrimonio. Sarebbe il terzo per lei, legata prima a Christian Lucidi e poi a Matthew McRae.

La Balti indossa il bikini e davanti allo specchio si scatta una foto che condivide nelle sue IG Stories. Aveva scoperto la sua cicatrice in passato sui social, poi anche a Sanremo 2025 a febbraio scorso. Sul palco dell'Ariston ha sceso le scale con indosso un lungo abito vintage di Roberto Cavalli ricoperto di paillettes argentate con drappeggio intorno al punto vita e lo scollo all'americana incrociato sul seno. Il maxi cut-out che partiva dal seno e arrivava all’ombelico ha lasciato in vista l’impronta indelebile di quel che ha vissuto. Sente di aver avuto una rinascita completa: è grata.