Bianca Balti e la figlia modella Matilde Lucidi insieme a Milano per la presentazione di Vogue World: i look incantano

La supermodel 41enne e la sua primogenita hanno preso parte a un’importante conferenza stampa

A Palazzo Marino, nel cuore del capoluogo meneghino, c’era anche Anna Wintour

I look di madre e figlia non sono passati inosservati e hanno catturato l’attenzione di tutti

Bianca Balti e sua figlia Matilde Lucidi hanno partecipato insieme oggi, 24 febbraio 2026, a un importante evento a Milano legato al mondo della moda.

La supermodel italiana, che ormai da tempo vive stabilmente a Los Angeles, è arrivata nella sua regione (è infatti originaria di Lodi) ed è apparsa sorridente nella cornice istituzionale di Palazzo Marino per la presentazione di “Vogue World”.

Al suo fianco c'era Matilde Lucidi, che ha ormai 18 anni ed è nata dalla relazione della modella con l'ex compagno e fotografo Christian Lucidi.

Bianca, che oggi ha 41 anni, è apparsa orgogliosa della figlia, la quale sta vivendo un momento d'oro seguendo con successo le sue orme nel fashion system come modella. Matilde è infatti ormai lanciatissima e ha già sfilato per nomi di primo piano a livello internazionale, tra i quali spiccano brand come Dior e Miu Miu.

Per l'occasione, Bianca Balti sfoggia un'eleganza retrò con una camicia rosa pallido ornata da un fiore oversize, abbinata a una gonna midi nera e un cappotto di pelliccia chiaro.

La figlia Matilde osa con un look più grintoso, indossando pantaloni di pizzo nero abbinati a un top corto e un ampio cappotto verde militare. Entrambe le mise, pur diverse, riflettono una sofisticata sensibilità per la moda.

Mamma e figlia insieme a Palazzo Marino

Oltre a Matilde, Bianca è mamma anche della piccola Mia, nata nel 2015 e che ha quindi 10 anni, avuta dal suo secondo marito Matthew McRae.

L'evento a Palazzo Marino ha visto la partecipazione di figure leggendarie come Anna Wintour, insieme a nomi di spicco come Roberto Bolle e lo stilista Alessandro Michele.

Si è trattato del lancio ufficiale di “Vogue World: Milano”, un format globale che arriverà in città il prossimo settembre dopo aver toccato Londra, Parigi e New York.

Il sindaco Giuseppe Sala ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come Milano resti un punto di riferimento fondamentale per la creatività e la cultura internazionale.

L'iniziativa avrà anche un importante risvolto benefico, con l'obiettivo di raccogliere fondi significativi da destinare a borse di studio e programmi sociali in città.