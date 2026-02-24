Apple Martin, 21 anni, in bikini minimal: la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin mostra fisico tonico e somiglianza alla mamma

La ragazza è la primogenita di Gwyneth Paltrow e del frontman dei Coldplay Chris Martin

Sul social lunedì 23 febbraio ha condiviso una foto in cui mostra la sua forma invidiabile in costume

Apple Martin ha mostrato la sua invidiabile forma fisica in un bikini minimal, pochi giorni dopo aver rotto il silenzio sulle accuse secondo cui sarebbe una “bad girl”. La 21enne è la figlia della star americana Gwyneth Paltrow e di Chris Martin, frontman del gruppo musicale Coldplay.

Apple era finita al centro dell’attenzione mediatica per presunte notizie secondo cui sarebbe stata espulsa da scuola per bullismo. La scorsa settimana ha però respinto con decisione le accuse, definendole “completamente false” attraverso le sue Instagram Stories. Archiviando le polemiche, lunedì sera ha poi condiviso uno scatto in bikini.

Nella foto - che ha fatto notare a molti grande somiglianza con la famosissima mamma - appare rilassata a bordo piscina, mentre indossa un due pezzi marrone a triangolo con motivo pied-de-poule. Per il pomeriggio di sole ha raccolto i capelli biondi in una molletta a pinza e ha completato il look con un paio di occhiali da sole.

Apple Martin, 21 anni, ha condiviso questa foto sul social lunedì 23 febbraio: appare bellissima in un bikini minimal a 21 anni e in molti non hanno potuto fare a meno di notare la grande somiglianza con la mamma, star di Hollywood

Apple ha smentito le voci secondo cui sarebbe stata espulsa per bullismo, ricondividendo un commento e scrivendo di voler condividere “solo un piccolo e rapido messaggio personale”.

“Ciao! Non volevo rispondere, ma questa narrazione è completamente falsa ed è sfuggita di mano”, ha spiegato in un messaggio rivolto a un account non specificato.

“Non sono mai stata espulsa da nessuna scuola, e certamente non per aver fatto bullismo a qualcuno. Capisco perfettamente che alcune persone possano non apprezzarmi, ed è giusto così. Internet è un luogo in cui le persone possono esprimere le proprie opinioni”, ha proseguito. “Ma questa voce è totalmente infondata. Non sono quel tipo di persona e chi mi conosce bene lo sa”.

Nel 2024 Apple era già stata accusata di comportamenti da “mean girl” dopo la diffusione di un video in cui - durante il “Le Bal des Débutantes” a Parigi - sembrava tentare di inserirsi nel servizio fotografico di un’altra debuttante e di alzare gli occhi al cielo nei confronti del suo accompagnatore.

In seguito una fonte vicina a Gwyneth aveva però dichiarato al Daily Mail che la ragazza è “una vera amica delle ragazze”, non una “bad girl”.

“Apple è molto giocosa e divertente, ed è davvero una ragazza che sostiene le altre ragazze”, ha affermato la fonte. “Non avrebbe mai voluto rubare la scena a nessuno, non era quella la sua intenzione. Descriverla come una ‘mean girl’ è del tutto falso”.

“Ha trascorso una serata meravigliosa e mi dispiace che questa vicenda finisca per offuscarla, perché per lei e per le altre ragazze è stata un’esperienza davvero positiva”, aveva continuato l’insider parlando della serata in Francia.

Apple si laureerà a maggio alla Vanderbilt University con una specializzazione in diritto, storia e società.