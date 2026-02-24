Da Giulia De Lellis a Giulia Salemi e... Le vip si spostano tutte a Sanremo per il Festival: foto

Tra party e dirette, influencer, conduttrici e attrici popolano la cittadina ligure nella settimana della kermesse

La romana 30enne porta con sé la piccola Priscilla, avuta a ottobre da Tony Effe, poi incanta al party

E’ un evento di quelli che proprio non si possono perdere. Da Giulia De Lellis a Giulia Salemi, passando per Caterina Balivo e moltissime altre: le vip si spostano tutte a Sanremo per il Festival.

Tra party e dirette tv e radio, influencer, conduttrici e attrici popolano la cittadina ligure nella settimana della kermesse. Le loro Storie condivise su Instagram raccontano l’emozione di essere lì.

Nella città dei fiori, alla festa, anche l'italo-persiana 32enne: lei ha lasciato il figlio Kian a Milano

La romana 30enne porta con sé la piccola Priscilla, avuta lo scorso 8 ottobre dal trapper Tony Effe, la scorsa edizione protagonista a Sanremo tra i Big. “Mamma & Polly have arrived in Sanremo”, fa sapere ai follower sul suo profilo Instagram. Giulia si prepara minuziosamente per il party di Vanity Fair. Prima si concede una maschera per il volto, poi l’hair stylist e la make up artist pensano a trucco e parrucco. Indossa un mini abito firmato Roberto Cavalli. La bebè rimane in stanza: si prende qualche ora di libertà e si immerge nella mondanità.

Caterina Balivo è scatenata: il suo La Volta Buona va in onda per tutta la settimana dalla cittadina ligure

Alla festa c’è Laura Pausini, co-conduttrice con Carlo Conti di Sanremo 2026, non mancano quasi tutti i Big in gara. E c'è pure la Salemi, anche lei in black come la De Lellis, ma col vestito lungo. A differenza di Giulia, però, la 32enne italo-persiana ha lasciato il figlioletto Kian, avuto il 10 gennaio 2025 da Pierpaolo Pretelli, alle cure del papà a Milano.

Elegantissima Laura Pausini, co-conduttrice della kermesse con Carlo Conti

Caterina Balivo è scatenata. Ha fatto momentaneamente 'traslocare' la sua trasmissione, La Volta Buona, proprio della città dei fiori e va in onda da questo luogo iconico che in ogni stagione si trasforma nell’ombelico del mondo dello showbiz.

Elettra Lamborghini, tra i Big, prima di debuttare col suo nuovo brano sul palco, si guadagna già un premio

L’atmosfera è elettrizzante. Elettra Lamborghini è emozionata, ma vince le sue paure e si fa bella per la notte. Non ha ancora cantato la sua canzone, Voilà, però si guadagna già il premio Forbes Italia, Unconventional Music. Saluta tutti, elegantissima, ma non mette a rischio la sua voce e va a dormire presto, per essere al top sul palco dell’Ariston.