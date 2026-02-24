''Non si è ancora decisa a nascere'': Mercedesz Henger svela che il tempo della gravidanza è scaduto

La 34enne e il compagno Alessio Salata attendono con trepidazione la nascita della prima figlia Aurora

Niente, al momento non ne vuole sapere di venire al mondo. Mercedesz Henger svela che il tempo della gravidanza è scaduto. “Non si è ancora decisa a nascere”, confida, parlando della prima figlia Aurora che porta in grembo. La 34enne e il compagno Alessio Salata attendono con trepidazione l’arrivo della piccola, così come pure nonna Eva Henger, 53 anni.

Mercedesz decide di aprire una box domande nelle sue Storie su Instagram. “Tenetemi un po’ di compagnia perché sto qua ad aspettare che Aurora si decida a nascere e tra ansia e noia non so cosa sia peggio”. Incuriosita, una utente le domanda: “Ma quando nasce? Il tempo è scaduto?”. L’ex naufraga dell’Isola così confida: “Sì, il tempo è scaduto. No, non si è ancora decisa a nascere”.

La giovane Henger è impaziente. A metà dicembre scorso, ospite a Verissimo, aveva confessato che mancavano due mesi, ma la bebè si fa attendere. Con Alessio, agente immobiliare, ha trovato grande stabilità sentimentale. In occasione del compleanno del ragazzo, gli aveva dedicato parole dolcissime e importanti. "Auguri al mio compagno di vita, al mio migliore amico, a colui che subisce tutti i miei sfoghi e mi aiuta a rialzarmi quando cado. Auguri all’unico che è sempre dalla mia parte e mi capisce anche quando per gli altri sono incomprensibile. Auguri all’uomo che mi ha dimostrato che la vita non fa poi tanto schifo come ogni tanto ho pensato. Auguri al futuro padre di mia figlia che mi ha già dimostrato più volte che sarà il miglior padre del mondo”, aveva scritto.