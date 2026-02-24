Jean-Claude Van Damme a Milano: la leggenda action conquista l’Italia tra fan e nuovi progetti

L’attore 65enne è arrivato nel capoluogo meneghino negli stessi giorni di Milano-Cortina

Qui è stato subito riconosciuto durante una passeggiata in centro

Il divo belga, che ha “sfondato” a Hollywood, è arrivato in Italia anche per parlare di lavoro

Milano accoglie una delle icone più amate del cinema action: Jean-Claude Van Damme è arrivato in città per l’inizio del suo tour italiano, attirando l’attenzione di fan, curiosi e addetti ai lavori.

Classe 1960, 65 anni compiuti, l’attore belga è diventato celebre a livello mondiale tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90 grazie a film cult come Kickboxer, Senza esclusione di colpi (Bloodsport) e Universal Soldier. Campione di arti marziali prima ancora che star di Hollywood, Van Damme ha costruito la sua carriera su carisma, fisicità e scene di combattimento diventate iconiche.

Passeggiata in centro e pranzo al Savini

Jean Claude Vandamme, 65 anni, cammina in Galleria Emanuele Filiberto II a Milano insieme all'imprenditore Gabriel Ernesto Rapisarda (foto ricevuta da Uff.Stampa)

Il soggiorno milanese è iniziato con una passeggiata in Galleria, dove è stato subito riconosciuto e fotografato dai passanti. Nelle immagini appare in total black, con cappellino e occhiali scuri, look essenziale e inconfondibile presenza scenica.

Successivamente, l’attore ha pranzato allo storico Ristorante Savini, nel cuore della città, insieme all’imprenditore Gabriel Ernesto Rapisarda, fondatore del gruppo Gabriel & Spirits e direttore esecutivo di BKFC Italy. Gli scatti lo mostrano seduto al tavolo in un’atmosfera elegante e riservata, tra incontri e conversazioni che segnano l’avvio del tour italiano.

Italia tra cinema e nuovi progetti

Durante il tour in Italia, Van damme è stato anche in Senato a Roma (foto ricevuta da Uff.Stampa)

Se per il grande pubblico resta soprattutto la leggenda del grande schermo, il viaggio italiano ha anche una dimensione imprenditoriale. In agenda incontri legati a progetti nel settore dell’aviazione privata e degli spirits premium, oltre allo sviluppo di BKFC Italy, organizzazione di sport da combattimento che punta a crescere nel mercato europeo.

Nei prossimi mesi Van Damme tornerà in Italia per un evento ufficiale legato al mondo del combat sport, confermando un legame sempre più stretto con il nostro Paese.

Intanto Milano si gode da vicino il fascino di una star che, a 65 anni, continua a far parlare di sé tra cinema, social e nuove sfide professionali.