''Io e la mia socia dopo 18 anni dopo'': Federica Nargi e Costanza Caracciolo si preparano per tornare a Striscia la Notizia

Sono state tra le più iconiche, da sempre rimpiante. Federica Nargi e Costanza Caracciolo si preparano per tornare a Striscia la Notizia: saranno tra i protagonisti della quinta puntata del tg satirico di Antonio Ricci in onda in prima serata questa sera, giovedì 19 febbraio, su Canale 5. “Io e la mia socia 18 anni dopo”, scrive la mora, facendosi vedere il sala prove con la bionda.

Le due, 36 anni compiuti, una nata a Roma, l’altra a Lentini, in Sicilia, sono instancabili. Tornano a ballare i loro stacchetti, pronte a esibirsi nella popolarissima trasmissione. Il fisico snello e muscoloso le aiuta, anche se Federica alla fine ammette: “Non ce la faccio più, giuro!”.

La Nargi e la Caracciolo nel 2008 hanno partecipato ai provini per il programma Veline, in cui si sceglievano le future ballerine dell’edizione di Striscia: a Chioggia furono elette vincitrici e approdarono così al tg satirico. Il loro successo fu strepitoso e furono confermate per quattro stagioni.

Nella quinta puntata del tg satirico, in onda in prima serata su canale 5, daranno il massimo con gli stacchetti

Ora ricompaiono nella stessa trasmissione, promossa in prime time, da ospiti. Cercheranno di dare il loro meglio e prendersi quella scena che, in fondo, non hanno mai perso. Amiche anche nella vita, Federica è legata ad Alessandro Matri dal 2009 e da lui ha avuto due figlie: Sofia, nata il 26 settembre 2016, e Beatrice, nata il 16 marzo 2019. Costanza è accanto a Bobo Vieri, sposato nel 2019, dal 2017: pure lei dall’ex calciatore ha avuto due bambine: Stella, nata il 18 novembre 2018, e Isabel, nata il 25 marzo 2020.