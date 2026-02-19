Ieri, 18 febbraio, ha compiuto 45 anni: sul social condivide le immagini con chi le sta accanto con amore

La contessa Patrizia De Blanck è deceduta lo scorso 8 febbraio: “Il distacco e il trauma si fanno sentire”

Giada De Blanck vive il suo tremendo lutto con angoscia, ma non perde la speranza. “Non mi avrebbe voluto vedere chiusa in casa a piangere”, scrive in un lungo post nelle sue Storie. Celebra, così, il suo primo compleanno senza la mamma a cena con gli amici più cari. Ieri, 18 febbraio, ha compiuto 45 anni. Sul social l’ex gieffina vip condivide le immagini in cui spegne le candeline insieme a chi le sta accanto con amore.

''Non mi avrebbe voluta vedere chiusa in casa'': Giada De Blanck celebra il suo primo compleanno senza la mamma a cena con gli amici

La morte della contessa Patrizia De Blanck, deceduta lo scorso 8 febbraio, ha lasciato un vuooto incolmabile nell’esistenza della sua unica figlia. Giada è sempre vissuta in simbiosi con la celebre madre e ora il vuoto e terribile.

La donna nella sua casa a Roma ha dedicato un piccolo altare alla mamma: le sue ceneri sono raccolte in un urna a forma di cuore. “Il distacco e il trauma si fanno sentire”, confessa Giada. Per fortuna le persone vicine le strappano un sorriso e la fanno uscire con loro per festeggiare.

“Nel compleanno più difficile della mia vita, fatto di sensazioni contrastanti, te ne sei andata l’8 febbraio e mi hai messo al mondo il 18. che strano, quasi crudele, scherzo del destino.

tutto è successo nel mese dell’amore, il mese in cui mi hai donato la vita… Il mese dell’amore che eravamo noi: quello più puro, vero e incondizionato che possa esistere. E’ stata una giornata complessa, durissima. il mio primo compleanno senza mamma. E’ iniziato nella tristezza”, scrive Giada.

In un lungo post svela le sue sensazioni e spiega la decisione di uscire

“Sono forte, sono sempre stata una guerriera, ma la mancanza della tua presenza fisica, della tua voce, del tuo amore si è fatta sentire con una forza che non si può spiegare. Mi sembrava strano celebrare la vita senza chi la vita me l’aveva donata. Poi, con il passare delle ore, ho capito che proprio quel dono è la mia ricchezza più grande. So che non mi avresti voluta chiusa in casa a piangere. E così, piano piano, ho iniziato ad accogliere tutto l’amore che mi avete dato. E dentro di me so che è anche lei che me lo sta mandando”, aggiunge la De Blanck.

“Non sarà facile. Più passeranno i giorni e più il distacco, il trauma e tutto ciò che abbiamo vissuto in questo percorso così duro si faranno sentire. I giorni forse si somiglieranno un po’, almeno per un po’. Però lei in qualche modo sarà sempre con me: nei piccoli gesti, nella routine quotidiana, nelle giornate sì e in quelle no. Anche ieri. Soprattutto ieri mi sono presa tutto l’amore e i sorrisi, perché lei avrebbe voluto così”, sottolinea.

Le persone più care le hanno regalato un sorriso in un momento di lutto tremento

Giada ringrazia: “Con il vostro amore siete riusciti a strapparmi un sorriso, coccolandomi, rendendomi felice con sorprese, affetto e trascinandomi fuori da casa. Mi avete inondata di amore. Vi sento forte. Grazie a tutti per l’amore che ci state dando e trasmettendo. Fa bene al cuore. E mamma, da Lassù, sarà felice di vedere quello che state facendo per me e per lei”. E’ grata.