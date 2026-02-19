L’influencer 30enne romana viaggia spessissimo e ora con la neonata si è organizzata alla grande

Giulia De Lellis su TikTok condivide un video a cui pensava da tempo, per mostrare alle sue follower una cosa a cui tiene moltissimo: il beauty della figlia Priscilla. L’influencer rivela cosa contiene, lo ha sempre con sé. Viaggia spesso ed è super organizzata, come spiega lei stessa. La piccola avuta da Tony Effe è nata lo scorso 8 ottobre. “Vi faccio vedere i prodottini che porto”, sottolinea. Alla fine del filmato, esclama: "Ce l'ho fatta!".

''Ce l’ho fatta'': Giulia De Lellis rivela cosa contiene il beauty della figlia Priscilla

“Sono appena rientrata a casa e finalmente vi faccio vedere una cosa che mi chiedete da tantissimo tempo. Cosa contiene il beauty della mia bambina? Mi seguite da un po', sapete che io tendo a viaggiare spessissimo, soprattutto anche per lavoro, e ogni volta dimenticavo le mie cose. Da quando negli ultimi anni ho fatto il mio beauty con tutti i prodotti per i capelli, il mio beauty make up, il mio beauty con tutti i prodotti di skincare, non dimentico più niente, sono molto più organizzata e diciamo in un certo senso ho questa abitudine non l'ho più persa, anzi mi aiuta tantissimo, cosa che vi straconsiglio anche a voi se viaggiate tanto”, esordisce la 30enne.

“Stessa identica cosa l'ho fatta anche per la mia bambina. Vi faccio vedere quindi i prodottini che porto quando siamo in viaggio e che tengo in questi beauty sempre pronti, così anche se andiamo di corsa non ci scordiamo niente. Piccola premessa, mia figlia ha quattro mesi, su Priscilla non mi piace utilizzare troppi prodotti, ma in generale non è giusto usare troppi prodotti”, sottolinea la romana.

“Partiamo dal bagno schiuma. Porto sempre un bagno schiuma oleoso, così rimane bello idratante anche sulla pelle della piccola", spiega. Dentro il beauty Giulia ha messo anche una crema corpo molto idratante, perfetta per tutta la famiglia: “Ma soprattutto per lei che ogni tanto ha delle piccole macchiettine di dermatite, insomma ha una pelle molto molto sensibile e delicata e questa che mi è stata consigliata dal mio pediatra è veramente ottima”. Ce n’è anche una per il viso: “Quando appunto ha degli accenni di dermatite, io utilizzo questa cremina qua che vi giuro: al primo utilizzo, tac, sparisce tutto. E quindi non la utilizzo tutti i giorni, ma solo al bisogno”.

“Alterno spesso il bagnoschiuma all'amido di riso, perché comunque mi piace, in un certo senso, tra virgolette, antinfiammatorio, molto delicato. E ne porto sempre uno con me. Poi dipende se, ovviamente, vado in un hotel dove ho una vasca o una situazione per cui posso lavare la mia piccola, che va a ben disinfettata, manco ve lo devo spiegare. Allora utilizzo l'amido, diversamente faccio al volo con il bagnoschiuma, quindi li porto sempre tutte e due”, prosegue la De Lellis.

Nel beauty ci sono due forbicette: una per le unghie della bambina e l’altra “per le etichette dei body, dei vestitini, a me danno molto fastidio e quindi cerco di non tenerle mai sui vestiti”. Presente una spazzolina, una scatolina con dei cotton fioc, soluzione fisiologica per lavaggi nasali . Ci sono anche un termometro per misurare la temperatura dell’acqua e salviettine umidificate. “Per ultimo, ma non per importanza, se viaggiate con un neonato per ogni tipo di superficie, io vi consiglio questo spray igienizzante che ho scoperto in ospedale e che non ho mai più abbandonato”, chiarisce ancora Giulia.

Non è tutto. L’ex gieffina vip precisa: “Un’altra cosa che faccio è avere sempre un piccolo beauty pronto con biberon, tutto l'occorrente per sterilizzare le sue cosine, ciucci e cose varie, e un altro con l'essenziale farmaceutico, quindi vitamina D, una piccola tachipirina con un termometro per ogni esigenza, ogni evenienza. Poi latte e pannolini, mi faccio un piccolo calcolo e in base ai giorni in cui sto via li porto precisi”.