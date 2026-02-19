''Ma certo che litighiamo'': Giorgia Palmas in diretta tv replica a chi parla di crisi tra lei e Filippo Magnini

“La famiglia del Mulino Bianco non esiste”, sottolinea l’ex velina a Caterina Balivo, ospite de La Volta Buona

La conduttrice le chiede di commentare le notizia apparse su alcuni media, lei ammette qualche screzio, ma…

Giorgia Palmas in tv replica a chi parla di crisi tra lei e il marito Filippo Magnini. A La Volta Buona Caterina Balivo le chiede di commentare la notizia riportata da alcuni media. L’ex velina smentisce categoricamente, poi ammette: “Ma certo che litighiamo”. Lo fanno come qualsiasi coppia, l’amore tra loro è sempre fortissimo.

La 43enne, già madre di Sofia, 17 anni, avuta dall’ex compagno Davide Bombardini, e che dall’ex campione di nuoto ha avuto Mia, 5 anni, ha appena traslocato con Re Magno in una nuova abitazione acquistata a Milano. La loro vita procede senza intoppi.

Le voci di crisi si erano sparse nell’aria durate la partecipazione di Filippo a Ballando con le Stelle. I due a Verissimo avevano svelato quando la lontananza li avesse messi “a dura prova”. "Non abbiamo litigato per la gelosia – aveva sottolineato la Palmas – ma per la lontananza, è stata dura”.

La Balivo mostra una clip riassuntiva che vede protagonisti Giorgia e Filippo e la loro storia d’amore, in uscita le domanda dei rumor. "Abbiamo discusso tanto, ma come capita spesso e normalmente. La coppia del Mulino Bianco non esiste. Ma è un periodo gioioso, abbiamo tanti progetti”, spiega la showgirl. "Vabbè, ma dillo che litigate anche voi!", le controbatte ironica la conduttrice. “Ma certo”, risponde la Palmas sorridendo. E la chiude lì: tra lei e l’adorato consorte va tutto a gonfie vele.