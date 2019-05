Cannes in visibilio per Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme sul red carpet: foto

I due sex symbol hollywoodiani hanno sfilato fianco a fianco sulla Croisette

La coppia di star è protagonista del nuovo film di Quentin Tarantino

Le rare immagini di Brad e Leo insieme sul tappeto rosso hanno fatto il giro del mondo

Una coppia davvero esplosiva ha monopolizzato l’attenzione del Festival di Cannes nella giornata di martedì 21 maggio. Di chi stiamo parlando? Dei due protagonisti di ‘Once Upon A Time In Hollywood’, il nuovo film di Quentin Tarantino. Ovvero Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Il 55enne e il 44enne sono stati assaliti dai fotografi e dai fan sulla passerella della Croisette, dove si sono presentati elegantissimi, entrambi con il papillon al collo. Brad ha scelto un completo nero, mentre Leo ha optato per il blu scuro. Le immagini dei due fianco a fianco sul tappeto rosso hanno fatto subito il giro del mondo, mandando in visibilio milioni di fan intorno al globo. Pitt e DiCaprio sono infatti indiscutibilmente due dei sex symbol più famosi e amati del cinema mondiale e vederli ritratti insieme nello stesso scatto è cosa rara.

