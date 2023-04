Il calciatore francese Lucas Hernandez ha tradito la moglie con l’italiana Cristina Buccino? Lei sbotta: ''Te lo regalo''

La moglie del difensore del Bayern Monaco ha scritto una pesantissima Story su Instagram

Il 27enne frequenterebbe da tempo la showgirl italiana Cristina Buccino, 38 anni

La vicenda sta trovando spazio sui giornali di mezzo mondo. Dall’Inghilterra alla Francia, passando per la Spagna e ovviamente anche l’Italia. Il calciatore francese Lucas Hernandez, fratello di Theo, ha tradito la moglie con Cristina Buccino? La domanda è sorta spontanea dopo la Story pubblicata su Instagram proprio dalla madre dei due figli di Hernandez. La donna, Amelia De La Osa, ha infatti scritto sul social: “Ora puoi smettere di tenere il piede in due scarpe, Lucas Hernández. Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai due figli che non vieni a trovare”.

Lucas Hernandez, 27 anni, insieme alla moglie Amalia e al loro primogenito

Anche l’inglese The Sun ha scritto che Lucas e Cristina si starebbero frequentando da un po’. Il difensore del Bayern Monaco si è infortunato durante la prima partita dei Mondiali e da allora è in riabilitazione. Cristina, 38 anni, e il 27enne non hanno reagito pubblicamente alla Story della Signora Hernandez, che con Lucas ha i figli Martin, 4 anni, e Nieves, 10 mesi.

La Story pubblicata su Instagram da Amalia: accusa il marito di aver tenuto i piedi in due scarpe e di stare frequentando Cristina Buccino

In passato si era parlato di un flirt tra la Buccino e Cristiano Ronaldo. Era il 2016 e i due erano stati paparazzati insieme a Ibiza.

La showgirl italiana Cristina Buccino, 38 anni, non ha reagito pubblicamente alla Story

Secondo i media tedeschi Lucas e Amalia non vivrebbero più insieme.