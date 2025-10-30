Dopo la chemio, i capelli di Bianca Balti continuano a ricrescere: nuovo look glamour in questa continua trasformazione, guarda

Tramuta il tappeto rosso del gala Bazaar Women of the Year 2025 in una dichiarazione di stile e resilienza

La 41enne non è l’unica italiana a Madrid: presenti anche Laura Pausini, Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini

Bianca Balti brilla a Madrid Tramuta il tappeto rosso del gala Bazaar Women of the Year 2025 in una dichiarazione di stile e resilienza. Dopo la chemio, i capelli continuano a ricrescere: la modella sfoggia il nuovo look super glamour in questa sua continua trasformazione. Per la 41enne outfit impeccabile firmato Valentino, gioielli Bulgari. La chioma l’ha acconciata col gel: è rigorosa con la riga di lato.

Dopo la chemio, i capelli di Bianca Balti continuano a ricrescere: nuovo look glamour in questa continua trasformazione

Il suo aspetto moderno ed elegante acquisisce un significato ancora più profondo perché arriva dopo un periodo intenso: malattia, trattamento, capelli che ricrescono lentamente e una nuova consapevolezza. “Ho imparato che il tempo non si aspetta e che la bellezza vera è in ogni passo che facciamo”, ha confidato Bianca pochi giorni prima dell’evento.

Davanti ai fotografi e sul palco il suo sorriso limpido e i capelli ancora corti, ma in crescita, raccontano una battaglia vinta e una rinascita vissuta in piena luce. Essere al centro della scena non è solo un esercizio di stile, ma un messaggio potente: eleganza e forza possono camminare insieme. Tutti l’applaudono per il discorso toccante di sensibilizzazione, dopo la battaglia contro il tumore. Dice a ognuno di loro di non nascondere le proprie fragilità.

Tramuta il tappeto rosso del gala Bazaar Women of the Year 2025 e il palco in una dichiarazione di stile e resilienza

Al Bazaar Women of the Year 2025 sfilano e ricevono il premio anche altre italiane: Laura Pausini e il duo creativo The Attico, composto da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. La prima indossa un abito del marchio Phan Huy: su base nera, il vestito presenta un tessuto trasparente ornato da bordature a forma di lacrima realizzate con perline e cristalli,. E’ applauditissima.

La 41enne non è l’unica italiana a Madrid: presenti anche Laura Pausini, Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini

Gilda e Giorgia, ultra chic, sono orgogliose del premio. Sul social esprimono tutto il loro entusiasmo: “Siamo onorate di ricevere il premio “Fashion” ai Women of the Year 2025 di Harper’s Bazaar Espana. Per noi, la moda è energia e individualità: è una celebrazione delle donne in tutta la loro complessità. Sin dall’inizio, The Attico è stato un progetto dedicato a creare un mondo in cui le donne possano esprimere liberamente ogni lato di sé, senza definizioni. Siamo orgogliose di far parte di una generazione di donne che si sostengono a vicenda, donne che creano, guidano e sognano. E’ un’ispirazione condividere questo momento con tutte loro”.