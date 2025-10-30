La showgirl 41enne ironizza dopo l’intervista a Belve e risponde alle domande degli ascoltatori

“Io manesca: stupita dal fatto che la gente sia rimasta così sorpresa da quello che ho detto”

Belen Rodriguez continua le sue rivelazioni dopo l’intervista a Belve, lo fa in Matti da legare, il programma che conduce su Rai Radio 2 insieme a Barty Colucci, Mario Benedetto e Vincenzo De Lucia, che per l’occasione si ‘improvvisa’ Mara Venier. L’argentina risponde anche alle domande degli ascoltatori e bacchetta gli italiani. “Quella tendenza da spettegolare…”, commenta, parlando degli abitanti del Bel Paese.

''Quella tendenza a spettegolare...'': Belen Rodriguez bacchetta gli italiani in 'Matti da legare', su Rai Radio 2

La showgirl 41enne a De Lucia che imita la voce della Venier dice: “Prima della Fagnani, l’ultima intervista l’ho fatta con te Mara. Ma sono felicissima di come è andata con Francesca e mi ha stupito il fatto che la gente sia rimasta così sorpresa da quello che ho detto". In tv ha rivelato di essere “manesca”.

“Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus! Qualche graffio. In Argentina le cose si risolvono così!”, ha svelato nel programma di Rai 2. Le sue parole hanno lasciato molti di stucco.

Da casa le chiedono tante cose, Belen risponde ad alcune e confida il pregio e il difetto degli italiani. “Il pregio che apprezzo di più in voi italiani è l’accoglienza, siete molto famigliari. In Italia è tutto piccolino come spazi, si sta uno sopra all’altro, si sente di più l’amore. In Argentina, se io sto qua trovo un’altra persona a 1 km, è una questione di distanze”, spiega. Poi aggiunge: “E quello che non mi piace deriva dalla stessa motivazione: quella tendenza a spettegolare un po’, giudicare senza sapere. State così insieme e vicini che sei costretto a parlare di quello che hai di fianco”.

Poi conclude: “Se preferisco vivere in Italia o in Argentina? Farei 6 mesi e 6 mesi. Nel mio Paese il Natale lo festeggiamo in piscina, abbiamo usanze diverse. Ma io preferisco festeggiarlo al freddo”.