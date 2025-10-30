''Sono disperata, la protesi sta uscendo, è disastroso'': l’ex Miss Italia Arianna David fa preoccupare la Balivo in diretta tv

La bellezza 52enne è stata ospite oggi de “La Volta Buona” su Rai1

Si parlava di chirurgia estetica e Arianna ha raccontato le sue vicissitudini

Ha poi spiegato che attualmente è “disperata” perché ha una protesi “che sta uscendo”

La Balivo, con un’espressione preoccupata, le ha consigliato di farsi vedere da un bravo medico

Arianna David ha fatto preoccupare Caterina Balivo in diretta a “La Volta Buona” parlando della situazione delle sue protesi al seno.

L’ex Miss Italia – che fu eletta reginetta di bellezza nell’edizione 1993 del concorso – è stata ospite del programma di Rai1 oggi, 30 ottobre.

In studio si è parlato di chirurgia estetica e la 52enne romana ha raccontato la sua esperienza. Purtroppo dopo ben 7 interventi non ha ancora risolto: “Non è finita qui”. Anzi la situazione adesso, spiega, “è ancora più disastrosa”.

Arianna ha premesso di aver ritoccato solo il seno e che se tornasse indietro non rifarebbe alcun intervento. Lo aveva rifatto la prima volta negli anni ’90 perché le era stato detto che altrimenti avrebbe avuto difficoltà ad ottenere certi ingaggi lavorativi. “Non mi facevano fare nessuna campagna pubblicitaria”.

“Va tutto bene fino alla prima gravidanza”, continua. Poi nasce il primogenito Tommaso (era il 2005, nel 2008 ha avuto anche il secondo figlio Gregorio, entrambi frutto della relazione con l’ex compagno Marco).

Dopo il parto “mi esce un pezzetto di protesi dal muscolo”. “Sentivo tipo plastica. Ho fatto anche una risonanza e dei controlli e ho deciso di rioperarmi perché le protesi si erano molto incapsulate”, ha proseguito.

E’ tornata dallo stesso medico, ma non è stata per niente soddisfatta del risultato. Ha spiegato che durante la sua prima partecipazione all’Isola dei Famosi fu presa in giro proprio per il seno “troppo alto”.

Così arriva il quarto intervento “con un grande professionista”. Le furono però inserite protesi molto grandi senza che lei – afferma – avesse potuto decidere.



“Io avevo una 220 (cc, centimetri cubici, ndr), mi sveglio da quell’operazione con una 375. Mi è stato detto: ‘Tu sei da seno grande’. Senza che io avessi avuto la libertà di decidere quanto doveva essere grande la mia protesi. Io non volevo un seno grande. Sono una donna minuta”, ha detto. “Pensavo che avrebbero rimesso la stessa misura”.

Fatto sta che dopo ulteriori interventi, la situazione non è ancora risolta e lei è “disperata”.

“Devo essere rioperata. Adesso è ancora più disastroso. Sono disperata perché mi è uscita la protesi dal muscolo, ce l’ho sotto pelle, mi si è rigirata e mi sta uscendo fuori”, ha continuato.

La Balivo è apparsa preoccupata. Le ha consigliato di “farsi vedere” da un medico.

“A me non interessa, vado in ospedale e mi levo tutto. Ho cose più importanti che potermi permettere un’altra operazione. Ho lasciato troppi soldi. Sono terrorizzata di risvegliarmi un’altra volta e dover fare il calvario”. “Non mi sento donna. Al mare devo usare costumi a fascia che tirano un po’ su. Di profilo sono orrenda, magra magra con due palloni così”, ha proseguito.

“Io non voglio proprio più le protesi”, ha concluso.