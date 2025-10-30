''È agghiacciante'': Milly Carlucci sconvolta dopo la tragedia di Andrea Delogu, spiega se Ballando andrà in onda regolarmente

La conduttrice del talent di Rai1 è intervenuta a ‘La Vita in Diretta’ nel pomeriggio del 30 ottobre

Il giorno prima una tragedia enorme ha colpito una delle concorrenti dello show

Andrea Delogu ha perso il fratello di appena 18 anni in un incidente stradale

Milly Carlucci ha rotto il silenzio sulla tragedia che ha colpito ieri, mercoledì 30 ottobre, Andrea Delogu, tra i concorrenti in gara nell’edizione in corso del suo “Ballando con le Stelle”.

La conduttrice 71enne è intervenuta in diretta durante il pomeriggio di Rai1, in collegamento con Alberto Matano.

Ha fatto sapere di aver sentito Andrea per dimostrarle la sua vicinanza dopo la morte del fratello Evan, che si è schiantato con la motocicletta a soli 18 anni.

“Ieri è stata una giornata triste, tristissima. Un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea”, ha spiegato. Una telefonata tra loro c’è stata. “Ieri ci siamo sentite”, ha poi aggiunto riferendosi proprio alla 43enne Delogu.

Milly non sa come parlare di un dramma di questa portata: “Non ci sono parole per descrivere. Non riesco neanche ad immaginare cosa possa provare Andrea in questo momento”. “Lei sicuramente non è davanti alla televisione, ma se qualcuno glielo dice, noi tutti quanti, uno per uno, che poi l’abbiamo inondata di messaggini e solidarietà, le siamo veramente vicini”.

“La disgrazia e il lutto che l’hanno colpita sono ovviamente una cosa che ci agghiaccia. E’ agghiacciante. La vita è piena di tranelli purtroppo. Ogni tanto mentre tu sei serenamente per la tua strada, capitano delle cose che non si possono nemmeno immaginare”, ha proseguito.

“La perdita di un ragazzo così giovane, di un fratello è una cosa inenarrabile”, ha sottolineato.

Ha poi fatto sapere che sabato la trasmissione andrà in onda normalmente. “The show must go on”, in casi come questi.

“La crudeltà del nostro mestiere è che noi andiamo avanti. Siamo un po’ come i circensi, i comici, i teatranti. Andiamo in onda col sorriso stampato sempre, qualunque cosa succede. Anche perché vogliamo proprio portare nelle case il sorriso della speranza, un momento di evasione”, ha concluso.