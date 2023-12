L’ex tronista e gieffina vip compie 23 anni, ma la sua cena tra amici è piena di imprevisti

Celebra il grande giorno con alcuni intimi: chiaramente assente l’ex Alex Basciano

Sophie Codegoni celebra i 23 anni, che compie oggi, 22 dicembre. Alla festa di compleanno l’incidente è dietro l’angolo, però. Mentre l’ex tronista soffia sulle candeline, allo scoccare della mezzanotte, i suoi capelli prendono fuoco. Le immagini vengono condivise sul social e diventano subito virali.

I capelli di Sophie Codegoni prendono fuoco mentre soffia sulle candeline: le immagini dell'incidente alla festa di compleanno

E’ una serata allegra. Il party è a sorpresa, organizzato in un noto ristorante a Milano. Attorno a Sophie ci sono gli amici e le persone a lei più care, tra i quali Alberto De Pisis e Cecilia Capriotti. Si mangia, si brinda e l’atmosfera conviviale è perfetta. Poi arrivano le tre torte pensate per il compleanno dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina vip. Sui tre dolci si leggono frasi diverse: "Porto amore ma anche da bere","Io chiamo Glovo","Ma la bambina è il regalo più grande". probabilmente sono quelle che più la rappresentano.

L’ex tronista e gieffina vip compie 23 anni, ma la sua cena tra amici è piena di imprevisti

L'ex gieffina vip non si scompone affatto

La Codegoni spenge le candeline e una ciocca di capelli prende fuoco. La ragazza, però, non si allarma, anzi, continua a sorridere e festeggiare. Non è ancora finita. Una delle torte scivola dal piatto e cade in terra: evidentemente non è serata…

Sophie festeggia con alcuni tra gli amici più cari, tra i quali Cecilia Capriotti

Felice mostra le torte pensate per lei

Forse qualcuno da lontano, come si dice in gergo, ‘gufa’, chissà. Alex Basciano, l’ex di Sophie, chiaramente è assente, in quelle ore si trova a Londra, per fare rientro a Milano solo in tarda notte. I due si sono lasciati tra accuse e scambi di parole al veleno. Insieme il 12 maggio scorso hanno avuto la piccola Céline Blu. Il 34enne a Ibiza avrebbe tradito la Codegoni con Luzma Cabello, una delle sue ex, da allora lei non vuole più saperne, anche se Alex avrebbe voluto riallacciare i rapporti per il bene della bambina.