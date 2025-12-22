''Effetti collaterali piuttosto aggressivi'': Carla Bruni dopo 5 anni ha terminato la terapia per il cancro al seno

La diagnosi di tumore era arrivata nel 2019 devastandola, ma ha combattuto

L’ex Première Dame di Francia 57enne esorta le donne ai controlli e alla prevenzione

La diagnosi di tumore è arrivata nel 2019. Lei ha lottato e ha vinto. Carla Bruni dopo 5 anni ha terminato la terapia per combattere il cancro al seno, lo annuncia sui social con un post. L’ex Première Dame di Francia 57enne esorta le donne ai controlli e alla prevenzione. “Effetti collaterali piuttosto aggressivi”, dice sulla terapia ormonale, ma è grata alla scienza di averla inventata.

“Oggi sabato 20 dicembre 2025 completo 5 anni di terapia ormonale dopo la diagnosi di tumore al seno a fine 2019. Chirurgia, radioterapia, terapia ormonale, questo è il percorso che dobbiamo intraprendere per curare questo tipo di tumore”, svela l’ex top model.

“Nonostante i suoi effetti collaterali piuttosto aggressivi, sono grata alla scienza per aver inventato la terapia ormonale: protegge efficacemente dalla recidiva comune negli anni successivi alla diagnosi”, aggiunge la moglie di Nicolas Sarkozy.

Carla ci tiene a diffondere il suo messaggio di speranza: “Voglio dire a tutte le donne che si trovano nella stessa situazione di tenere duro. Certo la terapia ormonale è un trattamento abbastanza pesante, ma la sua efficacia può salvarti la vita. Voglio dire ancora a tutte le donne che leggono questo post per non esitare a farsi screening annualmente se possibile. Infine voglio ringraziare l'equipe medica che si è presa cura di me, la loro bravura e umanità sono state molto preziose per me durante questo calvario”.